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مسيرة في روما تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

10/14/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- جابت مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف شوارع العاصمة الإيطالية روما، نظمتها الجالية الفلسطينية، وجمعية الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، بالتنسيق مع قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء ألإيطاليا (أنسا) ،حمل المشاركون في المسيرة، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مؤكدين ضرورة وقف عملية الإبادة المستمرة التي يقوم بها الاحتلال ضد الأبرياء العزل.
كما ندد المشاركون بالصمت والتواطؤ الغربي على جرائم الاحتلال في غزة والضفة، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي يناضل ويكافح منذ عشرات السنين، لنيل حريته واستقلاله التي كفلها القانون والمواثيق الدولية.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
14/10/2023 15:20:46

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