مسيرة في روما تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- جابت مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف شوارع العاصمة الإيطالية روما، نظمتها الجالية الفلسطينية، وجمعية الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، بالتنسيق مع قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء ألإيطاليا (أنسا) ،حمل المشاركون في المسيرة، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مؤكدين ضرورة وقف عملية الإبادة المستمرة التي يقوم بها الاحتلال ضد الأبرياء العزل.
كما ندد المشاركون بالصمت والتواطؤ الغربي على جرائم الاحتلال في غزة والضفة، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي يناضل ويكافح منذ عشرات السنين، لنيل حريته واستقلاله التي كفلها القانون والمواثيق الدولية.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
14/10/2023 15:20:46
MENAFN14102023000117011021ID1107240792
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