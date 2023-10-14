دمج مكتب بريد الصويفية مع مكتب بريد زهران
التاريخ
10/14/2023 2:27:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)-أعلنت شركة البريد الأردني، إغلاق مكتب بريد الصويفية ودمجه مع مكتب بريد زهران في جبل عمان.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، تم إغلاق مكتب بريد الصويفية بشكل نهائي وأصبحت جميع الصناديق البريدية الخاصة بالمؤسسات والأفراد موجودة في مكتب بريد زهران مع بقاء أرقام الصناديق والاشتراكات كما هي سابقا.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
14/10/2023 15:18:05
MENAFN14102023000117011021ID1107240791
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