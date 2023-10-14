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دمج مكتب بريد الصويفية مع مكتب بريد زهران

10/14/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)-أعلنت شركة البريد الأردني، إغلاق مكتب بريد الصويفية ودمجه مع مكتب بريد زهران في جبل عمان.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، تم إغلاق مكتب بريد الصويفية بشكل نهائي وأصبحت جميع الصناديق البريدية الخاصة بالمؤسسات والأفراد موجودة في مكتب بريد زهران مع بقاء أرقام الصناديق والاشتراكات كما هي سابقا.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
14/10/2023 15:18:05

MENAFN14102023000117011021ID1107240791

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