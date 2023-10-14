5382 مليون قدم مكعب غاز مباع من حقل الريشة لتوليد الكهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو 5382 مليون قدم مكعب، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعب، تسهم بنسبة 1.8 بالمئة من توليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة الثروة المعدنية 2022، بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة حوالي 344 مليون قدم مكعب، ساهمت بنسبة 68 بالمئة في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

وتعمل شركة تطوير العقبة، بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، الذي سيمول من خلال قرض ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ببناء وحدة "تغييز" شاطئية واستبدال وحدة التخزين و"التغييز" العائمة الحالية بوحدة تخزين عائمة، إذ جرى طرح عطاء مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال و يجري حاليا السير في إجراءات طرح وإحالة عطاء وحدة "التغييز" العائمة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

14/10/2023 14:54:14