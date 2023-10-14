وقفة لتجارة عمان تُندد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول(بترا)- نظمت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، أمام مقرها بعمان، وقفة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي استهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مظاهر الحياة الأساسية بالقطاع.
وشارك بالوقفة التي تخللها رفع شعارات تُندد بالعدوان وتؤكد الوقوف مع أهالي قطاع غزة، رؤساء غرف تجارية وممثلو القطاعات التجارية ونقابات وجمعيات أصحاب العمل وموظفي الغرفة.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن الوقفة تأتي تعبيراً عن وقوف القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان وحشي وغادر، تشنه قوات الاحتلال وتستهدف فيه قتل الجميع من دون رادع، وتمارس عنجهية اعتادت عليها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن وقفتنا اليوم تؤكد أننا بالأردن سنبقى على الدوام نقف مع أهلنا في غزة وعموم فلسطين، نقدم لهم ما نستطيع لدعم صمودهم على أرضهم وبما يمكنهم من مواجهة كل ممارسات دولة الاحتلال ومحاولتها تصفية القضية الفلسطينية، وتهويد المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات.
وأكد الرفض التام للعدوان الإسرائيلي، مشيرا الى ان وقفتنا اليوم هي تأكيد من القطاع التجاري والخدمي باننا نقف في خندق الأمة ومصالحها وقضاياها، ودعما لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات ومواقف الأردن التاريخية حيال فلسطين.
وجدد التأكيد على أن غرفة تجارة عمان تسخر كل إمكانياتها لتقديم العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة، لافتا الى أن وقفتنا اليوم أقل واجب نقدمه للأهل الصامدين في قطاع غزة، موجها التحية لكل الشرفاء الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وعن الأمة وقضاياها.
وقال "من حق أهل فلسطين علينا الوقوف الى جانبهم وتضميد جراحهم، فبطولات وتضحيات جيشنا العربي ما زالت قصصا منقوشة على أبواب القدس"، مؤكدا "أن الأردن كان وما زال الرئة التي يتنفس من خلالها أهلنا بعموم فلسطين".
وكان مجلس إدارة الغرفة قد قدم تبرعاً بقيمة 200 ألف دينار، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.
وجاء الدعم استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشونها.
--(بترا)
س ص/ ن ح/ف ق
14/10/2023 14:51:59
MENAFN14102023000117011021ID1107240789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.