لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لقتلها صحفيا

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 14 تشرين الأول (بترا)- قرر لبنان تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، بحق إسرائيل لقتلها الصحافي اللبناني عصام عبدالله أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت، أنها طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، عن قتل إسرائيل المتعمد للصحافي عبدالله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحفيين آخرين بجروح من وكالة "الصحافة الفرنسية" وقناة "الجزيرة"، معتبر ذلك "اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة".

وتضمنت الشكوى "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات"

وحذرت من أن عدم وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع"

وفي سياق متصل، قالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، إنّ "مقتل عصام عبدالله وإصابة صحفيّين آخرين، أمر حزين للغاية، وينبغي أن يمثّل تحذيرًا صارخًا بشأن مخاطر الصّراع المسلّح؛ الأمر الّذي تسعى وسائل الإعلام لتصويره رغم المخاطر الشّخصيّة الهائلة الّتي يتعرّض لها الإعلاميون".

--(بترا)

ف ج/ن ح/ف ق

14/10/2023 14:48:59