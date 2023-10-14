لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لقتلها صحفيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 14 تشرين الأول (بترا)- قرر لبنان تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، بحق إسرائيل لقتلها الصحافي اللبناني عصام عبدالله أمس الجمعة.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت، أنها طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، عن قتل إسرائيل المتعمد للصحافي عبدالله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحفيين آخرين بجروح من وكالة "الصحافة الفرنسية" وقناة "الجزيرة"، معتبر ذلك "اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة".
وتضمنت الشكوى "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات"
وحذرت من أن عدم وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع"
وفي سياق متصل، قالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، إنّ "مقتل عصام عبدالله وإصابة صحفيّين آخرين، أمر حزين للغاية، وينبغي أن يمثّل تحذيرًا صارخًا بشأن مخاطر الصّراع المسلّح؛ الأمر الّذي تسعى وسائل الإعلام لتصويره رغم المخاطر الشّخصيّة الهائلة الّتي يتعرّض لها الإعلاميون".
--(بترا)
ف ج/ن ح/ف ق
14/10/2023 14:48:59
MENAFN14102023000117011021ID1107240788
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