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الشرطة الإسرائيلية توقف وتعتدي على فريق بي بي سي

10/14/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 تشرين الأول (بترا)- قالت هيئة بي بي سي البريطانية إن فريقها الصحفي في إسرائيل تعرضوا للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح بعد أن أوقفتهم الشرطة في تل أبيب.
وأشار متحدث باسم الهيئة، إلى أن أحد فرق "بي بي سي" نيوز عربي المنتشرة في تل أبيب، كان في سيارة تحمل علامة واضحة تشير إلى أنها جهة إعلامية، أوقفته الشرطة الإسرائيلية واعتدت عليه الليلة الماضية.
وأكد المتحدث أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على تغطية الصراع في إسرائيل وغزة بحرية".
--(بترا)
رش/ ن ح/ف ق
14/10/2023 14:13:40

MENAFN14102023000117011021ID1107240786

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