الشرطة الإسرائيلية توقف وتعتدي على فريق بي بي سي

الشرطة الإسرائيلية توقف وتعتدي على فريق بي بي سي
التاريخ
10/14/2023 2:27:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 تشرين الأول (بترا)- قالت هيئة بي بي سي البريطانية إن فريقها الصحفي في إسرائيل تعرضوا للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح بعد أن أوقفتهم الشرطة في تل أبيب.
وأشار متحدث باسم الهيئة، إلى أن أحد فرق "بي بي سي" نيوز عربي المنتشرة في تل أبيب، كان في سيارة تحمل علامة واضحة تشير إلى أنها جهة إعلامية، أوقفته الشرطة الإسرائيلية واعتدت عليه الليلة الماضية.
وأكد المتحدث أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على تغطية الصراع في إسرائيل وغزة بحرية".
--(بترا)
رش/ ن ح/ف ق
14/10/2023 14:13:40
MENAFN14102023000117011021ID1107240786
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