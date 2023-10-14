قصف الاحتلال يدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 تشرين الأول(بترا)- قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، إن أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية في قطاع غزة جرى تدميرها كليا جراء قصف طائرات الاحتلال، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا اكثر من 7000.

وأضافت في تصريحات اليوم السبت، أن ما يزيد على 69 ألف وحدة سكنية، تضررت جزئيا وبشكل بليغ، منها 4679 أصبحت غير صالحة للسكن.

--(بترا)

م خ/ن ح/ف ق

14/10/2023 14:12:07