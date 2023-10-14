اتصالات فلسطينية مع المنظمات الدولية لمعرفة مصير العمال المعتقلين في إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 تشرين الأول (بترا)-أكدت وزارة العمل الفلسطينية، أنها تجري اتصالات مكثفة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لمعرفة مصير العمال الفلسطينيين، الذين جرى اعتقالهم، أثناء محاولتهم العودة من أماكن عملهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أنها تتابع معلومات وردت حول احتجاز السلطات الإسرائيلية، أعدادا كبيرة من العمال الفلسطينيين.
وشددت على أن الاتصالات هدفها حماية العمال من أي انتهاكات أو ممارسات بحقهم، ومعرفة أماكن احتجازهم وأسمائهم، ومتابعة ظروف اعتقالهم، وضمان عودتهم سالمين الى أهاليهم.
--(بترا)
م ف/ن ح/ف ق
14/10/2023 14:02:05
MENAFN14102023000117011021ID1107240784
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