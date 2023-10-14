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اتصالات فلسطينية مع المنظمات الدولية لمعرفة مصير العمال المعتقلين في إسرائيل

10/14/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 تشرين الأول (بترا)-أكدت وزارة العمل الفلسطينية، أنها تجري اتصالات مكثفة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لمعرفة مصير العمال الفلسطينيين، الذين جرى اعتقالهم، أثناء محاولتهم العودة من أماكن عملهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أنها تتابع معلومات وردت حول احتجاز السلطات الإسرائيلية، أعدادا كبيرة من العمال الفلسطينيين.
وشددت على أن الاتصالات هدفها حماية العمال من أي انتهاكات أو ممارسات بحقهم، ومعرفة أماكن احتجازهم وأسمائهم، ومتابعة ظروف اعتقالهم، وضمان عودتهم سالمين الى أهاليهم.
--(بترا)
م ف/ن ح/ف ق
14/10/2023 14:02:05

MENAFN14102023000117011021ID1107240784

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