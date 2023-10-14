الملك يغادر بجولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)-غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وتتصدر جدول أعمال الجولة، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

ويلتقي جلالة الملك في لندن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كما يجتمع في روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وفي برلين يجري جلالته لقاءات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وعدد من المسؤولين.

ويختتم جلالة الملك جولته في باريس بلقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

ف ق

14/10/2023 14:06:48