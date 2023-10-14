توقيع كشوفات نادي الفيصلي لقيادة الفريق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) - وقع الجهاز الفني الجديد لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم، بقيادة المدير الفني أحمد هايل، اليوم السبت، على كشوفات النادي لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني الكابتن مؤيد أبو كشك مدرباً عاماً، والكابتن عامر شفيع مدرباً للحراس.

وجاء توقيع المدربين، في مقر النادي بحضور رئيس النادي نضال الحديد، حيث أكد المدربون اعتزازهم بالإشراف على تدريب فريق كبير بحجم الفيصلي.

ويباشر الجهاز الفني الجديد اليوم، قيادته لتدريبات الفريق المشارك بدوري أبطال آسيا الذي تنتظره يوم 23 الشهر الحالي مباراة أمام السد القطري.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

14/10/2023 13:19:47