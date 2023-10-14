توقيع كشوفات نادي الفيصلي لقيادة الفريق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا) - وقع الجهاز الفني الجديد لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم، بقيادة المدير الفني أحمد هايل، اليوم السبت، على كشوفات النادي لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.
ويضم الجهاز الفني الكابتن مؤيد أبو كشك مدرباً عاماً، والكابتن عامر شفيع مدرباً للحراس.
وجاء توقيع المدربين، في مقر النادي بحضور رئيس النادي نضال الحديد، حيث أكد المدربون اعتزازهم بالإشراف على تدريب فريق كبير بحجم الفيصلي.
ويباشر الجهاز الفني الجديد اليوم، قيادته لتدريبات الفريق المشارك بدوري أبطال آسيا الذي تنتظره يوم 23 الشهر الحالي مباراة أمام السد القطري.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
14/10/2023 13:19:47
MENAFN14102023000117011021ID1107240782
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