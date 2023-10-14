الملك يؤكد في اتصال مع الرئيس القبرصي ضرورة وقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم السبت، ضرورة بذل أقصى الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة.

وبين جلالته أهمية تسهيل إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، محذرا من إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

--(بترا)

ب ط

14/10/2023 13:29:04