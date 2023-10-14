اختتام اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) - اختتمت وزارة الشباب اليوم السبت، فعاليات اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية، الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "الشباب وسوق العمل الحاضر والمستقبل" بمشاركة وفود شبابية تمثل 14 دولة.

وتضمن اللقاء جلسات حوارية للوفود المشاركة حول الشباب وسوق العمل والوظائف المستقبلية، والمشاريع الإنتاجية للشباب وأثرها في الحد من البطالة وجلسة حول الحياة البرلمانية في الأردن، كما تضمنت الفعاليات زيارة جامعة الحسين التقنية وعدد من الشركات.

وتخللت الفعاليات جولات سياحية في محافظتي جرش وعجلون ومدينة البترا الوردية وزيارة صرح الشهيد في العاصمة.

وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال حفل الاختتام، أهمية البرامج الشبابية العربية المشتركة في تبادل التجارب والخبرات في العمل الشبابي، مبينا حرص الوزارة على دعم وتمكين الشباب الأردني في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة استجابة للتوجهات الملكية في دعم الشباب والنهوض بهم وتعزيز دورهم في صنع القرار .

ودعا الجبور، الشباب العربي إلى أن يكونوا سفراء للبرنامج في نقل المعرفة لأقرانهم الشباب في الدول العربية.

وفي ختام الفعاليات أوصى الشباب المشاركين بتمكين الشباب الباحثين عن العمل بالمهارات وفرص التدريب التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل ومواكبة الذكاء الاصطناعي وإقامة الشراكات مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية وتوجيه الشباب نحو العمل المهني التقني.

وأقيم على هامش حفل الختام الذي حضره مدير شباب العاصمة أنس القضاة، معرض تراثي للوفود العربية المشاركة، كما كرم الجبور المشاركين بالشهادات والدروع التذكارية.

--(بترا)

س ح/أ أ/ب ط

14/10/2023 13:16:16