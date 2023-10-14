اختتام اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا) - اختتمت وزارة الشباب اليوم السبت، فعاليات اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية، الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "الشباب وسوق العمل الحاضر والمستقبل" بمشاركة وفود شبابية تمثل 14 دولة.
وتضمن اللقاء جلسات حوارية للوفود المشاركة حول الشباب وسوق العمل والوظائف المستقبلية، والمشاريع الإنتاجية للشباب وأثرها في الحد من البطالة وجلسة حول الحياة البرلمانية في الأردن، كما تضمنت الفعاليات زيارة جامعة الحسين التقنية وعدد من الشركات.
وتخللت الفعاليات جولات سياحية في محافظتي جرش وعجلون ومدينة البترا الوردية وزيارة صرح الشهيد في العاصمة.
وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال حفل الاختتام، أهمية البرامج الشبابية العربية المشتركة في تبادل التجارب والخبرات في العمل الشبابي، مبينا حرص الوزارة على دعم وتمكين الشباب الأردني في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة استجابة للتوجهات الملكية في دعم الشباب والنهوض بهم وتعزيز دورهم في صنع القرار .
ودعا الجبور، الشباب العربي إلى أن يكونوا سفراء للبرنامج في نقل المعرفة لأقرانهم الشباب في الدول العربية.
وفي ختام الفعاليات أوصى الشباب المشاركين بتمكين الشباب الباحثين عن العمل بالمهارات وفرص التدريب التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل ومواكبة الذكاء الاصطناعي وإقامة الشراكات مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية وتوجيه الشباب نحو العمل المهني التقني.
وأقيم على هامش حفل الختام الذي حضره مدير شباب العاصمة أنس القضاة، معرض تراثي للوفود العربية المشاركة، كما كرم الجبور المشاركين بالشهادات والدروع التذكارية.
--(بترا)
س ح/أ أ/ب ط
14/10/2023 13:16:16
MENAFN14102023000117011021ID1107240780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.