وزير الخارجية الصيني: الوضع في فلسطين حاليا خطير وندين استهداف المدنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 14 تشرين الأول (بترا) - وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الوضع الحالي في فلسطين بالخطير للغاية، بعد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من صفوف المدنيين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل حاد.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بعد الحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الصين وأوروبا امس الجمعة، إن الجانب الصيني يدين استهداف المدنيين بجميع أشكاله ويرفض التصرفات التي تخالف القانون الدولي أيا كانت.

ودعا الى ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبذل قصارى الجهد لضمان سلامة المدنيين، وفتح ممر الإغاثة الإنسانية في أقرب وقت ممكن، تفاديا لوقوع كوارث إنسانية خطيرة، وأنه يجب على جميع الدول المعنية التحلي بالهدوء وضبط النفس، والتمسك بالموضوعية والعدالة والدفع لتخفيف التوتر، تجنبا لصدمة أكبر للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح، انه يجب على الأمم المتحدة لعب الدور المطلوب في حل القضية الفلسطينية، وينبغي لمجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية المهمة في هذا الصدد، والدفع بالتوصل إلى توافقات دولية واتخاذ إجراءات ملموسة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الى ان الجانب الصيني بصدد التواصل مع الأطراف المعنية وسنشارك بنشاط في المناقشة العاجلة في مجلس الأمن الدولي، وندعم النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن حماية المدنيين، كما سنقدم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية عبر قناة الأمم المتحدة.

وأشار وانغ يي إلى أن القضية الفلسطينية تبقى الأساس في الشرق الأوسط، والجرح النازف الذي لا يزال مفتوحا في عالم اليوم وإن مصدر القضية هذه يكمن في انعدام التطلع لتحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة لمدة طويلة، وانعدام تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ولا يجوز استمرار هذا الظلم.

وأكد، أن حل هذه القضية هو بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، لتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل وتحقيق التعامل المتناغم بين الأمتين العربية و"اليهودية".

واضاف، ان مبعوث الحكومة الصينية الخاص بقضية الشرق الأوسط سيقوم بزيارة إلى الدول المعنية في المنطقة، لبذل الجهود الإيجابية في الدفع بوقف إطلاق النار ومنع العنف وتهدئة الأوضاع.

وقال، إن الصين تدعو إلى سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام بمصداقية أكبر وبتأثير أكثر وعلى نطاق أوسع تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يبلور التوافقات الدولية بشأن دفع مفاوضات السلام، ويدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.

وتابع وانغ يي، أن الجانب الصيني سيقف كالمعتاد إلى جانب السلام والعدالة والقانون الدولي، وإلى جانب التطلعات المشتركة لمعظم دول العالم.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/ب ط

14/10/2023 13:14:51