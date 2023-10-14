استشهاد 126 طفلا و88 سيدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة منذ الليلة الماضية

استشهاد 126 طفلا و88 سيدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة منذ الليلة الماضية
التاريخ
10/14/2023 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 تشرين الأول (بترا)- بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية، 324 شهيدا منهم 126 طفلا و88 سيدة، فيما أصيب 1018 آخرون بجراح مختلفة.
وقالت مصادر فلسطينية داخل القطاع، إن 66 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، مؤكدة ان التهديد بقصف المؤسسات الصحية تحت سمع العالم وبصره، يعبر عن السلوك الإجرامي الممنهج والوحشي للاحتلال الإسرائيلي.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
14/10/2023 12:56:34
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