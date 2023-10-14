استشهاد 126 طفلا و88 سيدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة منذ الليلة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 تشرين الأول (بترا)- بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية، 324 شهيدا منهم 126 طفلا و88 سيدة، فيما أصيب 1018 آخرون بجراح مختلفة.

وقالت مصادر فلسطينية داخل القطاع، إن 66 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، مؤكدة ان التهديد بقصف المؤسسات الصحية تحت سمع العالم وبصره، يعبر عن السلوك الإجرامي الممنهج والوحشي للاحتلال الإسرائيلي.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

14/10/2023 12:56:34