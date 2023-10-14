الصحة العالمية: وصول إمدادات صحية للعريش لتلبية الاحتياجات الحرجة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- وصلت طائرة تحمل 78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، إلى مطار العريش بمصر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم السبت، إنه سيتم تسليم الإمدادات إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وأشارت إلى أن كل ساعة تبقى فيها هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، سيموت المزيد من الفتيات والفتيان والنساء والرجال، خاصة الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر والأشد تأثرا بها والمعوقين، بينما الإمدادات التي يمكن أن تنقذهم متوفرة على بعد أقل من 20 كيلومترا.

وتشمل الإمدادات ما يكفي من الأدوية والإمدادات الصحية اللازمة لها وذلك لعلاج 1200 جريح و 1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشكلات التنفس، بالإضافة إلى الإمدادات الصحية الأساسية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص، بمن فيهم الحوامل.

وتشمل الإمدادات أيضا حقائب طبية ميدانية لمعالجة الصدمات تحتوي على ما يكفي من الأدوية واللوازم لعلاج 235 جريحا.

ومع توقف المستشفيات في غزة عن العمل أو عجزها عن استيعاب المصابين، ومع تقييد الحركة بسبب القتال، فإن تلك الإمدادات ستحقق استقرار حالات المصابين، وتمكنهم من الحصول على الرعاية الفورية المنقذة للحياة في أي مكان يحتاج فيه الناس إلى الرعاية.

وذكر البيان، أن المنظمة ستعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل الإمدادات وتسليمها عبر مصر لإدخالها إلى غزة.

وأوضحت أن المنظمة تضم صوتها إلى الأصوات الداعية إلى فتح ممر إنساني على الفور عبر معبر رفح للوصول إلى غزة من أجل تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية بشكل آمن ومستمر، ولتوريد الوقود والمياه والأغذية وغيرها من المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة وحماية العاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين.

وأضافت، أنه في حين يمكن الوصول إلى الجانب المصري من المعبر، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال مغلقا، مبينة أنه لا يمكن للمصابين بجروح خطيرة أو المرضى أو الضعفاء أن ينتظروا وقد فقدت بالفعل أرواح كثيرة .

-- (بترا)

وز/أ أ/ب ط

14/10/2023 12:52:13