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استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

10/14/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الرحمن أسمر (15 عاماً) من مدينة طولكرم في مستشفى ابن سينا في جنين صباح اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان، إن الطفل استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها أمس الجمعة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوت الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/10/2023 12:08:47

MENAFN14102023000117011021ID1107240775

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