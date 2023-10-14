استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم
التاريخ
10/14/2023 2:27:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الرحمن أسمر (15 عاماً) من مدينة طولكرم في مستشفى ابن سينا في جنين صباح اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان، إن الطفل استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها أمس الجمعة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوت الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/10/2023 12:08:47
MENAFN14102023000117011021ID1107240775
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