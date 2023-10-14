افتتاح المؤتمر الوطني الخامس في الاستثمار والتجارة البينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم السبت، المؤتمر الوطني الخامس في الاستثمار والتجارة البينية والقطاع الخدمي الذي تنظمه مؤسسة الياسمين بعنوان "واقع الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتطلعات القطاعات الخدمية والتجارية".
وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال مشاركتها في المؤتمر، إن الاستثمار من أهم الموضوعات في خطة التحديث الاقتصادي، وأهم محاور وزارة النقل التي جعلت الأردن بلدا جاذبا للنقل والسياحة.
وأشارت الى انه يساهم في عملية التطوير والتحديث على وسائل النقل العام والاستفادة من الخبرات الأردنية الكبيرة في مجال الاقتصاد والنقل.
وأكدت الوزيرة، أهمية تحديث استراتيجية النقل وتعزيز وتوفير فرص عمل جديدة، مبينة أن مشاريع النقل يجب أن تتوافق مع البيئة لتقليل التلوث وخلق نظام نقل عام للركاب وصديق للبيئة.
من جهته، قال أمين عام الاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، إن موضوع النقل من أهم الموضوعات وله مساحة واسعة وكبيرة في مجال التحديث الاقتصادي وهدفه رفع حصة النقل البالغة حاليا 6 بالمئة من الناتج المحلي لتصبح 8 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأوضح انه علينا البدء في تعديل الأنظمة والتشريعات، لرفع الناتج المحلي والتعامل مع شركات وليس مع أفراد للمساهمة في رفع وتطوير النقل العام في المملكة والعمل على تعديل أنظمة تأمين النقل وتحسين البنية التحتية لتسهيل النقل ورفع جودته.
وأكد حداد، ضرورة تعزيز السلامة المرورية للحد من الحوادث وتطبيق قانون السير الجديد لتخفيض أعداد الحوادث وتدريب العاملين في مجال النقل وتعزيز مهارات السائقين في القطاع العام وتدريب السائقين على نقل المواد الخطرة.
بدوره، بين رئيس مجلس إدارة مجموعة إس بي الاستثمارية سالار بازركان، أن الأردن له الدور البارز في استضافة المؤتمرات الخاصة في النقل، فهو جسر يربط العالم، ويواجه تحديات كبيرة، مشيرا الى قوة إمكانية القطاع في تعزيز التعاون المشترك بين العراق والأردن لتطوير مستقبل النقل في المنطقة وليكون أكثر استدامة.
-- (بترا)
ن ن/أ أ/ب ط
14/10/2023 12:05:24
MENAFN14102023000117011021ID1107240774
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