افتتاح المؤتمر الوطني الخامس في الاستثمار والتجارة البينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم السبت، المؤتمر الوطني الخامس في الاستثمار والتجارة البينية والقطاع الخدمي الذي تنظمه مؤسسة الياسمين بعنوان "واقع الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتطلعات القطاعات الخدمية والتجارية".

وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال مشاركتها في المؤتمر، إن الاستثمار من أهم الموضوعات في خطة التحديث الاقتصادي، وأهم محاور وزارة النقل التي جعلت الأردن بلدا جاذبا للنقل والسياحة.









وأشارت الى انه يساهم في عملية التطوير والتحديث على وسائل النقل العام والاستفادة من الخبرات الأردنية الكبيرة في مجال الاقتصاد والنقل.

وأكدت الوزيرة، أهمية تحديث استراتيجية النقل وتعزيز وتوفير فرص عمل جديدة، مبينة أن مشاريع النقل يجب أن تتوافق مع البيئة لتقليل التلوث وخلق نظام نقل عام للركاب وصديق للبيئة.





من جهته، قال أمين عام الاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، إن موضوع النقل من أهم الموضوعات وله مساحة واسعة وكبيرة في مجال التحديث الاقتصادي وهدفه رفع حصة النقل البالغة حاليا 6 بالمئة من الناتج المحلي لتصبح 8 بالمئة في نهاية العام الحالي.

وأوضح انه علينا البدء في تعديل الأنظمة والتشريعات، لرفع الناتج المحلي والتعامل مع شركات وليس مع أفراد للمساهمة في رفع وتطوير النقل العام في المملكة والعمل على تعديل أنظمة تأمين النقل وتحسين البنية التحتية لتسهيل النقل ورفع جودته.







وأكد حداد، ضرورة تعزيز السلامة المرورية للحد من الحوادث وتطبيق قانون السير الجديد لتخفيض أعداد الحوادث وتدريب العاملين في مجال النقل وتعزيز مهارات السائقين في القطاع العام وتدريب السائقين على نقل المواد الخطرة.

بدوره، بين رئيس مجلس إدارة مجموعة إس بي الاستثمارية سالار بازركان، أن الأردن له الدور البارز في استضافة المؤتمرات الخاصة في النقل، فهو جسر يربط العالم، ويواجه تحديات كبيرة، مشيرا الى قوة إمكانية القطاع في تعزيز التعاون المشترك بين العراق والأردن لتطوير مستقبل النقل في المنطقة وليكون أكثر استدامة.

-- (بترا)





ن ن/أ أ/ب ط

14/10/2023 12:05:24