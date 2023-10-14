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استشهاد فلسطينيين في القدس وأريحا برصاص الاحتلال واعتقال 30 بالضفة

10/14/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 14 تشرين الأول (بترا) - استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بجروح منها خطرة، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة ومدينة أريحا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب المركبة التي كان يستقلها مواطن فلسطيني لم تعرف هويته بعد، قرب العيسوية، وأصابته بجروح ما أدى لاحقا الى استشهاده.
وأظهرت مقاطع فيديو، المواطن ملقى على الأرض إلى جانب مركبته، فيما منعت قوات الاحتلال أحدا من الوصول إليه أو تقديم الإسعاف له.
كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة أريحا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، وهو أسير محرر، استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة اريحا، مضيفة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا خلال هذه المواجهات بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطيرة.
من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة طالت 30 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
يشار الى ان عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ السبت الماضي ارتفع إلى 52 شهيدا.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/10/2023 11:51:15

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