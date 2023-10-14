استشهاد فلسطينيين في القدس وأريحا برصاص الاحتلال واعتقال 30 بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 14 تشرين الأول (بترا) - استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بجروح منها خطرة، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة ومدينة أريحا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب المركبة التي كان يستقلها مواطن فلسطيني لم تعرف هويته بعد، قرب العيسوية، وأصابته بجروح ما أدى لاحقا الى استشهاده.
وأظهرت مقاطع فيديو، المواطن ملقى على الأرض إلى جانب مركبته، فيما منعت قوات الاحتلال أحدا من الوصول إليه أو تقديم الإسعاف له.
كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة أريحا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، وهو أسير محرر، استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة اريحا، مضيفة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا خلال هذه المواجهات بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطيرة.
من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة طالت 30 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
يشار الى ان عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ السبت الماضي ارتفع إلى 52 شهيدا.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/10/2023 11:51:15
MENAFN14102023000117011021ID1107240773
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