39.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 39.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.60 و 35.30 دينار على التوالي.

وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 277 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 دينارا.

وأشار علان لــ (بترا)، إلى أن الطلب على الليرات والسبائك الذهبية لغايات الادخار والاستثمار انخفض بالسوق المحلية بعد أن شهد نشاطا واضحا بالفترة الأخيرة للاستفادة من تراجع الاسعار العالمية، لكنه عاد إلى حالة وصفها بالجيدة بالوقت الحالي، بعد عودة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع الماضي بمقدار 110 دولارات، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

ولفت إلى أن الطلب على المصاغ الذهبي بالسوق المحلية يمر بحالة متوسطة.

وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 1930دولارا للأونصة الواحدة بزيادة 60 دولارا عن تداولات يوم الخميس، مرجعا ذلك بفعل تطورات الأحداث بالمنطقة.

-- (بترا)

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14/10/2023 11:32:11