256 شهيدا بينهم 20 طفلاً في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مستشفيات غزة، عن استشهاد 256 مواطنا بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1788 فلسطينيا، خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب مصادر فلسطينية داخل القطاع، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة استهدفت منازل المواطنين ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

وأضافت، أن الغارات تركزت في حي تل الهوا، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات طلبا للحماية من قصف الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أحياء منطقة الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والبنايات السكنية.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي السودانية والواحة والمنطقة الغربية والشمالية في بيت لاهيا شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة.

واستهدف طيران الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، هذه المدينة التي لجأت إليها المئات من الأسر، التي نزحت قسرا من شمال القطاع.

كما تعرضت مدينة رفح الى الجنوب من القطاع لعشرات الغارات التي استهدفت في اغلبها منازل المواطنين وأوقعت شهداء في صفوفهم.

وأشارت المصادر الى أن مستشفيي ناصر وأبو يوسف النجار جنوب القطاع لم تعودا قادرتين على التعامل مع الجرحى والمصابين جراء تضررهما من القصف، ونفاد قدرتهما الاستيعابية.

وأكدت أن فرق الإنقاذ والمسعفين يواجهون صعوبات بالغة في رفع ركام المنازل والبنايات عن الضحايا والمصابين.

-- (بترا)

رص/رس/أ أ/ب ط

14/10/2023 11:28:37