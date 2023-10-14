اجتماع طارئ لبطاركة ورؤساء الكنائس في القدس للتباحث بأزمة غزة الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 14 تشرين الأول (بترا)- اجتمعت لجنة طارئة من بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس، مساء أمس الجمعة، للتشاور بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعصف بالأراضي المقدسة وقطاع غزة، وفي ظل تصاعد التوترات والهجمات غير المبررة على المدنيين.

وناقش المشاركون في الاجتماع بحسب بيان صادر عن بطاركة رؤساء الكنائس، اليوم السبت، ما تشهده الأراضي المقدسة من تغييرات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث يعيش المواطنون دوامة جديدة من العنف، أدت الى تزايد الضحايا والدمار.

وأُعلن البيان بعد ورود أنباء عن أوامر إسرائيلية بإخلاء شمال غزة ونقل 1.1 مليون إنسان، بمن فيهم أبناء الكنائس إلى جنوب القطاع في غضون 24 ساعة.

واعتبر رؤساء الكنائس ان هذا الإجراء يعمق الكارثة الإنسانية التي تعصف بالديار المقدسة، حيث ناقشوا أهمية واقع سكان غزة الذين يعانون نقصا حادا في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه وإمدادات الوقود والغذاء والدواء.

ووفقًا لمصادر الأمم المتحدة، فقد نزح نصف مليون شخص فعليا بسبب تدمير منازلهم، والعديد من المواطنين الذين تواصلوا مع الكنائس اكدوا عدم وجود سُبل واقعية للإجلاء بأمان.

وفي ضوء هذه التطورات، جدد المجتمعون الدعوات لإسرائيل والمجتمع الدولي للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة بهدف مساعدة الآلاف من المدنيين الأبرياء للحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية.

ودعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، أبناء كنائسهم ومحبي الخير في جميع أنحاء العالم إلى الصوم والصلاة الثلاثاء المقبل، تضامناً مع جميع الذين عانوا في هذا الصراع والعائلات التي تتألم بسبب العنف، مؤكدين انه لا يزال هناك وقت لوقف الكراهية والعمل من أجل السلام.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

14/10/2023 11:26:33