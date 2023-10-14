اجتماع طارئ لبطاركة ورؤساء الكنائس في القدس للتباحث بأزمة غزة الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 14 تشرين الأول (بترا)- اجتمعت لجنة طارئة من بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس، مساء أمس الجمعة، للتشاور بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعصف بالأراضي المقدسة وقطاع غزة، وفي ظل تصاعد التوترات والهجمات غير المبررة على المدنيين.
وناقش المشاركون في الاجتماع بحسب بيان صادر عن بطاركة رؤساء الكنائس، اليوم السبت، ما تشهده الأراضي المقدسة من تغييرات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث يعيش المواطنون دوامة جديدة من العنف، أدت الى تزايد الضحايا والدمار.
وأُعلن البيان بعد ورود أنباء عن أوامر إسرائيلية بإخلاء شمال غزة ونقل 1.1 مليون إنسان، بمن فيهم أبناء الكنائس إلى جنوب القطاع في غضون 24 ساعة.
واعتبر رؤساء الكنائس ان هذا الإجراء يعمق الكارثة الإنسانية التي تعصف بالديار المقدسة، حيث ناقشوا أهمية واقع سكان غزة الذين يعانون نقصا حادا في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه وإمدادات الوقود والغذاء والدواء.
ووفقًا لمصادر الأمم المتحدة، فقد نزح نصف مليون شخص فعليا بسبب تدمير منازلهم، والعديد من المواطنين الذين تواصلوا مع الكنائس اكدوا عدم وجود سُبل واقعية للإجلاء بأمان.
وفي ضوء هذه التطورات، جدد المجتمعون الدعوات لإسرائيل والمجتمع الدولي للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة بهدف مساعدة الآلاف من المدنيين الأبرياء للحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية.
ودعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، أبناء كنائسهم ومحبي الخير في جميع أنحاء العالم إلى الصوم والصلاة الثلاثاء المقبل، تضامناً مع جميع الذين عانوا في هذا الصراع والعائلات التي تتألم بسبب العنف، مؤكدين انه لا يزال هناك وقت لوقف الكراهية والعمل من أجل السلام.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/10/2023 11:26:33
MENAFN14102023000117011021ID1107240770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.