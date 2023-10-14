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الصحفيين الأردنيين تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

10/14/2023 2:27:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) - أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين وضع جميع إمكانياتها تحت تصرف نقابة الصحفيين الفلسطينيين في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ولم يسلم منها الصحفيون، حيث استشهد وجرح عدد منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في كشف جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال الغاشم.
وعبرت النقابة في بيان، اليوم السبت، عن مشاعر التضامن والدعم بلا حدود للزملاء الصحفيين في فلسطين الأبية بعامة وفي قطاع غزة إيمانا راسخا منها بأن ما يربط الشعبين الأردني والفلسطيني من أخوة الدم والمصير المشترك، وما بينهما من صلات ومشتركات لا مثيل لها في العالم.
وقالت النقابة إنه وانطلاقا من الثوابت العروبية والإسلامية، وفي سياق الثوابت الوطنية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، تضع جميع إمكانياتها تحت تصرف الزميلات والزملاء في فلسطين، وإنها جاهزة لتلبية أية مطالب أو احتياجات يمكن تقديمها دعما وإسنادا للجهود الكبيرة التي يقوم بها الصحفيون الفلسطينيون لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني وفظائعه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت استعدادها للتعاون والتنسيق لرصد جرائم الاحتلال عموما وبحق الصحفيين تحديدا وتوثيقها بما يساعد في مقاضاة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم والهيئات الدولية وفضحه أمام الضمائر الحية في العالم.
وأشارت إلى أن استهداف الزميلات والزملاء في قطاع غزة وما أدى إليه من استشهاد وجرح العديد منهم هدفه تصفية الشهود على الإجرام والبطش والإرهاب الذي تمارسه آلة الحرب الصهيونية بدعم وغطاء من أميركا وأوروبا.
وأكدت انحيازها النهائي والأبدي لفلسطين وقدسها ومقدساتها، وإلى حق شعبها في تحرير أرضه، مشيرة إلى أن كل الشرائع السماوية والوضعية تمنح الشعوب المحتلة أرضها الحق في مقاومة المحتل بكل الوسائل لتحريرها.
-- (بترا)
ه ع/ب ط
14/10/2023 11:24:00

MENAFN14102023000117011021ID1107240769

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