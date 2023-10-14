أزمة أم موضة.. جينيفر لوبيز تستبدل قلادة باسم زوجها بأخرى عليها اسمها

MENAFN - Youm7) استبدلت جينيفر لوبيز قلادتها المكتوب عليها أول أسماء زوجها بن أفليك، بقلادة مكتوب عليها اسم جينيفر، وهو ما أشار إلى دلالة تعكس علامات جديدة في علاقة لوبيز وبن أفليك خاصة بعد التقارير التي تلاحق الثنائى ولا تتوقف عند وجود مشاكل بينهما.

لوبيز

وظهرت

جينيفر لوبيز

فى وقت سابق بكامل أناقتها من جديد من خلال ارتداء زي بالجينز بالكامل، حينما خرجت من سيارتها في نزهة وهي تسير داخل لوس أنجلوس.

جينيفر لوبيز

وذلك بعدما تم الإشارة لها فى عدة تقارير تؤكد سيطرتها على زوجها بن أفليك، وأشارت إلى أنه بات لا يملك الشجاعة الكافية للوقوف فى وجه زوجته، حيث أثيرت مؤخرًا شائعات بأن زواجهما يعانى بعد أن شوهدا وهما يتجادلان أثناء ظهورهما العلنى، ومع ذلك، منذ أن احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، تلاشت الشائعات حول مشاكلهما الزوجية، حسبما نشر موقع

geo.

لكن أحد المطلعين سرب إلى

National Enquirer

قبل بضعة أسابيع أن أفليك خضع للعلاج بعد زواجه من "جى لو"، حتى يتمكن من تحمل طبيعتها، وقال المطلعون إن أفليك اعترف لصديقه المفضل مات ديمون، أن الشيء الوحيد الذى يبقيه مستمرًا مع جينيفر هو "العلاج".

كما شارك المصدر نظرة ثاقبة حول حياتهما الزوجية، وكشف أن لوبيز تشعر بالحاجة إلى إدارة حياة "بن" بشكل دقيق إلى أقصى درجة، والآن أصبح "بن" غاضبًا جدًا ومهزومًا لدرجة أنه لا يملك القوة للدفاع عن نفسه".