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حميد الشاعري يحيى حفلاً غنائيًا في أبو ظبى 4 نوفمبر

10/14/2023 2:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى الفنان حميد الشاعري ، حفلاً غنائيًا في أبو ظبى، يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان الكابو حميد الشاعري، أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".

وقدم النجم حميد الشاعري المطربة هلا رشدي خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدما سويا أغنية "راحل معايا الليل"

وقدم الكابو حميد الشاعري الملحن والمطرب هيثم نبيل على خشبة مسرح حفل مهرجان العلمين، وقال حميد: "أحب أن أقدم ملحن شاطر وموهوب وقدم ألحان كثيرة لمسلسل جعفر العمدة والبرنس وغيره، وهو قام بتلحين أغنية جديدة لي تحمل اسم بالي رايق"، وقدموها سويا، ليرد هيثم قائلا: "مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعري أول من قدمني ووزع لي أغنية فراق".

وقال النجم حميد الشاعري إنه سعيد بالتواجد في مدينة العلمين، مضيفا: "أشكر كل العاملين اللى بنوا هذا الصرح العطيم، وأوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير.. ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله".







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