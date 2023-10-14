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تكريم النجمة نبيلة عبيد عن مجمل أعمالها ومساهمتها الإنسانية.. صور

10/14/2023 2:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) كرم نادي ليونز سبورتنج النجمة نبيلة عبيد تقديرًا لمشوارها الفني ومجمل أعمالها ومساهمتها الإنسانية، وعلقت النجمة نبيلة عبيد أثناء تسلمها التكريم على المسرح، بأنها سعيدة بالتكريم خاصة أنه عن مجمل أعمالها ومساهمتها الإنسانية مؤكدة أنها تحب المشاركة دومًا في الأعمال الخيرية والإنسانية.
نبيلة عبيد بدأ حبها للتمثيل والفن منذ صغرها، وأثناء دراستها فى مدرسة البنات فى العباسية تعرفت على المخرج الكبير عاطف سالم الذى اكتشف موهبتها بعد أن طلب منها المشاركة بدور كومبارس فى فيلم "ما فيش تفاهم" عام 1961.
ورغم من أن عاطف سالم هو أول من اكتشفها إلا أن المخرج نيازى مصطفى هو أول من أسند لها بطولة مطلقة وذلك خلال فيلم "رابعة العدوية"، الذى عرّفها للجمهور كواحدة من نجمات السينما الصاعدات بقوة باسم "نبيلة"، ثم توالت مشاركاتها فى عددٍ من الأفلام منها "زوجةٌ من باريس" و"المماليك" و"خطيب ماما"، لتتوقف عن التمثيل لمدة سنة لتعود إليه بعد أن غيَّرت اسمها الفني ليصبح نبيلة عبيد".
قدمت نبيلة عبيد خلال مشوارها السينمائى العديد من الأفلام وأصبحت واحدة من نجمات الشباك اللاتى تتصدر بطولة أفلام وتحقق إيرادات في شباك التذاكر، ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها "كنوز"، "الأصدقاء الثلاثة"، "النصابين الثلاثة"، "أبطال ونساء"، "زوجة غيورة جداً، "واحد في المليون"، "هاربات من الحب"، "الساعات الرهيبة"، "خطيب ماما"، "حياة خطرة"، "ليلة حب أخيرة"، "لعبة كل يوم"، "صور ممنوعة".
وقدمت نبيلة أيضاً أفلام "جنون المراهقات"، "مسك وعنبر"، "شلة المحتالين"، "وكان الحب"، "مجانين بالوراثة"، "حبي الأول والأخير"، "الكراون له شفايف"، "وسقطت في بحر العسل"، "الاعتراف الأخير"، "ولا يزال التحقيق مستمرا"، "الشيطان يعظ"، "العذراء والشعر الأبيض"، "أرجوك أعطني هذا الدواء"، "أيام في الحلال"، "الصبر في الملاحات"، "الوحل"، "توت توت"، "الراقصة والسياسى"، "الرقاصة والطبال"، "شادر السمك" "كشف المستور"، "المرأة والساطور"، "قصاقيص العشاق" وغيرها.
وفى الدراما التليفزيونية شاركت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في عدد من المسلسلات أبرزها "مفتش المباحث"، "أبدا لن أموت"، "العصابة"، "أشياء لا ننساها"، "كيف تخسر مليون جنيه"، "الوليمة"، "صاحب الجلالة الحب"، "العمة نور"، "البوابة الثانية"، "كيد النسا"، "سكر زيادة"، أما في المسرح فكان لنبيلة عبيد تجرتين في المسرح هما "الطرطور"، "روبابيكيا".


































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