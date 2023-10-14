بينيلوبى كروز بكامل أناقتها خلال العرض الخاص لأحدث أفلامها Ferrari

MENAFN - Youm7) حرص الثنائى بينيلوبي كروز وشايلين وودلي على حضور عرض لفيلمها الجديد فيراري خلال مهرجان نيويورك السينمائي السنوي الحادي والستين مساء الجمعة، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 49 عامًا وهي لا تزال بكامل أناقتها وجمالها المعتاد الذى اعتاد عليه محبيها ومتابعيها.

بينلوبى كروز \

وكانت النجمة الإسبانية

بينيلوبي كروز

تألقت أثناء تواجدها على الريد كاربت لحفل توزيع جوائز

Goya 2023، وذلك من خلال ارتدائها فستان مميز من

Dolce and Gabbana

أثناء حضورها الحفل في إسبانيا بداية الأسبوع الجارى.

بينيلوبى كروز والتي تبلغ 48 عامًا من العمر تألقت في الحدث المرموق الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض

FIBES

في إشبيلية.

بينلوبى كروزجدير بالذكر أن بينيلوبي كروز فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، ضمن حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78 فى العام قبل الماضى.فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما في غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.