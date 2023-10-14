فاتن الحلو فى العناية المركزة للمرة الثانية.. وأنوسا كوتة: مصابة بالسكر

(MENAFN
- Youm7) كشفت الفنانة فاتن الحلو مدربة الأسود الشهيرة، عن تعرضها لوعكة صحية مرة أخرى، وحجزها بالمستشفى، بعد أن نشرت صورة لها على حسابها على "فيس بوك" وعلقت: "دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة".
وبسؤال أنوسة كوتة مدربة الأسود العالمية قالت لـ"اليوم السابع": "إن فاتن الحلو خرجت من العناية المركزة قبل أن تعود مرة أخرى بسبب تدهور حالتها الصحية، كذلك تدهور نسب السكر فى الدم، لكن الأطباء يطمئنونا بأن حالتها الصحية فى تحسن، وستخرج من العناية قريبا".
وكانت قد طلبت فاتن الحلو من كل متابعيها الدعاء لها بالشفاء وكتبت عبر صفحتها بـ"فيس بوك" قائلة: يا رب اشفينى وكن معى، شكرًا لكل من تواصل معى وعلى رأسهم نقيبى المحترم الدكتور أشرف زكى أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك يا غالى".
وتابعت فاتن الحلو: "بشكر كل أسرتى الغاليين تعبتهم معايا فى المستشفى 12 يوما فى الرعاية، والله كنت بموت والحمد لله على كل شىء، يا رب تمم شفائى على خير يارب
أرجو الدعاء من حبايبى".
وكانت فاتن الحلو قد تعرضت يناير الماضى لأزمة صحية فى بداية العام وقالت عبر حسابها بـ"فيس بوك": "يا رب اشفينى واشفى كل مريض اليوم رحت أعمل مسح ذرى، وبعدين مشيت وما نفعش عشان تعبت أوى لقيت السكر 600 صايم، ادعولى أظبط وهروح تانى".
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