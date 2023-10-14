فاتن الحلو فى العناية المركزة للمرة الثانية.. وأنوسا كوتة: مصابة بالسكر

MENAFN - Youm7) كشفت الفنانة فاتن الحلو مدربة الأسود الشهيرة، عن تعرضها لوعكة صحية مرة أخرى، وحجزها بالمستشفى، بعد أن نشرت صورة لها على حسابها على "فيس بوك" وعلقت: "دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة".

وبسؤال أنوسة كوتة مدربة الأسود العالمية قالت لـ"اليوم السابع": "إن فاتن الحلو خرجت من العناية المركزة قبل أن تعود مرة أخرى بسبب تدهور حالتها الصحية، كذلك تدهور نسب السكر فى الدم، لكن الأطباء يطمئنونا بأن حالتها الصحية فى تحسن، وستخرج من العناية قريبا".

وكانت قد طلبت فاتن الحلو من كل متابعيها الدعاء لها بالشفاء وكتبت عبر صفحتها بـ"فيس بوك" قائلة: يا رب اشفينى وكن معى، شكرًا لكل من تواصل معى وعلى رأسهم نقيبى المحترم الدكتور أشرف زكى أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك يا غالى".

وتابعت فاتن الحلو: "بشكر كل أسرتى الغاليين تعبتهم معايا فى المستشفى 12 يوما فى الرعاية، والله كنت بموت والحمد لله على كل شىء، يا رب تمم شفائى على خير يارب

أرجو الدعاء من حبايبى".

وكانت فاتن الحلو قد تعرضت يناير الماضى لأزمة صحية فى بداية العام وقالت عبر حسابها بـ"فيس بوك": "يا رب اشفينى واشفى كل مريض اليوم رحت أعمل مسح ذرى، وبعدين مشيت وما نفعش عشان تعبت أوى لقيت السكر 600 صايم، ادعولى أظبط وهروح تانى".