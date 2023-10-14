6 طرق للحفاظ على سلامك النفسي في بيئة العمل السامة

MENAFN - Youm7) العمل مع شخصيات سامة قد يكون تحديًا نفسيًا وعاطفيًا، وبينما لا يمكننا اختيار الأشخاص الذين نعمل معهم، فبالتأكيد يظل بإمكاننا حماية سلامتنا النفسية والحفاظ على توازننا في مواجهة انتقاداتهم وسلوكياتهم السامة.وتقولشيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك قد نجد البعض من الشخصيات السامة في العمل يستخدم كلمات سلبية موجهة لنا، منها ما يكون متعمدا ومقصودا للتقليل مما نقوم به من عمل مميز، واحباطنا بالكلمات السامة التي تؤثر فينا وتشعرنا بالنقص والتقصير في أعمالنا.فتاة حزينة

وأضافت " قد نجد في بعض الأحيان من يصفنا بصفات ليست فينا والتشويه وإبداء آرائهم في شكل اللبس والجسم والأداء بشكل عام، لذا يمكن إتباع بعض النصائح

للتعامل مع هذه الشخصيات السامة دون التأثير على آداءنا.



اعترف بقيمتك الذاتية قبل أي شيء، تذكر أنك تستحق الاحترام والتقدير. لا تدع الانتقادات السامة تؤثر على تصورك عن نفسك. استمر في تذكير نفسك بقدراتك وإنجازاتك واحترامك الذاتي. تعرف على الحقائق قد يحاول الأشخاص السامون نشر أفكار سلبية وانتقادات غير مبررة. ابحث عن الحقائق والأدلة وتأكد من صحة المعلومات. قد تجد أن الانتقادات ليست مبررة أو أساسها ضعيف. حافظ على حدودكقم بوضع حدود صارمة مع الشخصيات السامة. لا تسمح لهم بالتأثير بشكل سلبي على حياتك المهنية أو الشخصية. احترم نفسك وعيش وفقًا للقيم والمعايير التي تحددها لنفسك.فتاة تشعر بحالة من التعب ابحث عن الدعم الإيجابيابحث عن شبكة دعم إيجابية تشمل أشخاصًا يدعمونك ويقدرونك. التواصل مع الأصدقاء المقربين والعائلة والزملاء الذين يؤمنون بك وبقدراتك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سلامتك النفسية. احرص على الرعاية الذاتية قم برعاية نفسك بشكل جيد. امنح نفسك الوقت الكافي للراحة والاسترخاء، ومارس النشاطات التي تستمتع بها. اهتم بصحتك العقلية والجسدية من خلال ممارسة التمارين الرياضية اليومية والتغذية المتوازنة. تطوير مهارات التواصل حاول تعلم مهارات التواصل الفعالة للتعامل مع الانتقادات السامة بشكل بنّاء. قم بالاستماع بعناية والتعبير عن أفكارك ومشاعرك بشكل واضح ومتوازن. قد يساعد التواصل الفعال في تقليل التوتر وتحسين العلاقات المهنية.