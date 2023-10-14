6 طرق للحفاظ على سلامك النفسي في بيئة العمل السامة

(MENAFN
- Youm7) العمل مع شخصيات سامة قد يكون تحديًا نفسيًا وعاطفيًا، وبينما لا يمكننا اختيار الأشخاص الذين نعمل معهم، فبالتأكيد يظل بإمكاننا حماية سلامتنا النفسية والحفاظ على توازننا في مواجهة انتقاداتهم وسلوكياتهم السامة.
وتقول
شيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك قد نجد البعض من الشخصيات السامة في العمل يستخدم كلمات سلبية موجهة لنا، منها ما يكون متعمدا ومقصودا للتقليل مما نقوم به من عمل مميز، واحباطنا بالكلمات السامة التي تؤثر فينا وتشعرنا بالنقص والتقصير في أعمالنا.
فتاة حزينة
وأضافت " قد نجد في بعض الأحيان من يصفنا بصفات ليست فينا والتشويه وإبداء آرائهم في شكل اللبس والجسم والأداء بشكل عام، لذا يمكن إتباع بعض النصائح
للتعامل مع هذه الشخصيات السامة دون التأثير على آداءنا.
اعترف بقيمتك الذاتية
قبل أي شيء، تذكر أنك تستحق الاحترام والتقدير. لا تدع الانتقادات السامة تؤثر على تصورك عن نفسك. استمر في تذكير نفسك بقدراتك وإنجازاتك واحترامك الذاتي. تعرف على الحقائق
قد يحاول الأشخاص السامون نشر أفكار سلبية وانتقادات غير مبررة. ابحث عن الحقائق والأدلة وتأكد من صحة المعلومات. قد تجد أن الانتقادات ليست مبررة أو أساسها ضعيف. حافظ على حدودك
قم بوضع حدود صارمة مع الشخصيات السامة. لا تسمح لهم بالتأثير بشكل سلبي على حياتك المهنية أو الشخصية. احترم نفسك وعيش وفقًا للقيم والمعايير التي تحددها لنفسك.
فتاة تشعر بحالة من التعب ابحث عن الدعم الإيجابي
ابحث عن شبكة دعم إيجابية تشمل أشخاصًا يدعمونك ويقدرونك. التواصل مع الأصدقاء المقربين والعائلة والزملاء الذين يؤمنون بك وبقدراتك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سلامتك النفسية. احرص على الرعاية الذاتية
قم برعاية نفسك بشكل جيد. امنح نفسك الوقت الكافي للراحة والاسترخاء، ومارس النشاطات التي تستمتع بها. اهتم بصحتك العقلية والجسدية من خلال ممارسة التمارين الرياضية اليومية والتغذية المتوازنة. تطوير مهارات التواصل
حاول تعلم مهارات التواصل الفعالة للتعامل مع الانتقادات السامة بشكل بنّاء. قم بالاستماع بعناية والتعبير عن أفكارك ومشاعرك بشكل واضح ومتوازن. قد يساعد التواصل الفعال في تقليل التوتر وتحسين العلاقات المهنية.
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