4 أبراج صينية تستمتع بحظ سعيد هذا الأسبوع.. اعرفها من تاريخ الميلاد

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- Youm7) في بعض الأحيان، يكون الحظ إلى جانبك. وفي أحيان أخرى، لا يكون الأمر كذلك. إذا كنت واحدًا من مواليد هذه الأبراج الصينية الأربعة فعليك أن تطمئن أنك ستحظى بأسبوع رائع في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2023. وهي أبراج القرد والديك والحصان والماعز. فتعرف على الأسباب وفقًا لموقع "YourTango": برج القرد مواليد سنوات: (1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016)
حظك هذا الأسبوع يحمل طابع الانطواء. سوف تكون بأفضل أحوالك عندما لا تكون مشتتًا أو غارقًا تحت تأثير الآخرين. لذا، خصص بعض الوقت هذا الأسبوع لتكون بمفردك حتى يتمكن حظك الجيد من دفعك في الاتجاه الصحيح. روتين التأمل الليلي يمكن أن يساعدك في هذا.
ابراج برج الديك مواليد سنوات: (1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017)
لا تقارن نفسك بأحد هذا الأسبوع. يعتمد حظك على ثقتك بغرائزك قبل كل شيء. قد تشعر وكأنك متخلف عن السباق، لكن سرعان ما ستدرك أنك توقفت قبل أن تتجه في الاتجاه الخاطئ. سوف تحتفل بانتصارك قبل وقت طويل من إدراك الآخرين أنهم يلحقون بالعربة الخاطئة. ويمكنك تعزيز حظك الجيد هذا الأسبوع من خلال القيام بأشياء تجلب لك السعادة وتعمق روابطك مع الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.
برج
الحصان مواليد سنوات: (1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014)
مواهبك الإبداعية ستجلب الحظ السعيد إلى باب منزلك هذا الأسبوع. لذا، اسمح لطفلك بالخروج من الخزانة والتفكير خارج الصندوق. كلما استفدت أكثر من هذا الجانب من شخصيتك هذا الأسبوع، كانت النتيجة أفضل. سيكون اللون الأرجواني لون الحظ لك هذا الأسبوع. فحاول ارتداء الملابس الأرجوانية وحتى تناول الخضروات ذات اللون نفسه.
برج الماعز مواليد سنوات: (1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015) سيكون الحظ إلى جانبك إذا شاركت في مسابقة هذا الأسبوع، سواء كان ذلك حدثًا رياضيًا أو امتحان قبول أو مقابلة عمل، قم بدورك واترك الباقي للقدر.
إذا كنت تشعر بالتوتر، يمكنك حمل عملة ذهبية لمزيد من الحظ. لا تقلق إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى واحدة. يمكنك حتى حمل عملة ذهبية من الشوكولاتة. إنه الرمز الذي سيعزز حظك.
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