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4 أبراج صينية تستمتع بحظ سعيد هذا الأسبوع.. اعرفها من تاريخ الميلاد

10/14/2023 2:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) في بعض الأحيان، يكون الحظ إلى جانبك. وفي أحيان أخرى، لا يكون الأمر كذلك. إذا كنت واحدًا من مواليد هذه الأبراج الصينية الأربعة فعليك أن تطمئن أنك ستحظى بأسبوع رائع في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2023. وهي أبراج القرد والديك والحصان والماعز. فتعرف على الأسباب وفقًا لموقع "YourTango": برج القرد مواليد سنوات: (1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016)
حظك هذا الأسبوع يحمل طابع الانطواء. سوف تكون بأفضل أحوالك عندما لا تكون مشتتًا أو غارقًا تحت تأثير الآخرين. لذا، خصص بعض الوقت هذا الأسبوع لتكون بمفردك حتى يتمكن حظك الجيد من دفعك في الاتجاه الصحيح. روتين التأمل الليلي يمكن أن يساعدك في هذا.


ابراج برج الديك مواليد سنوات: (1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017)
لا تقارن نفسك بأحد هذا الأسبوع. يعتمد حظك على ثقتك بغرائزك قبل كل شيء. قد تشعر وكأنك متخلف عن السباق، لكن سرعان ما ستدرك أنك توقفت قبل أن تتجه في الاتجاه الخاطئ. سوف تحتفل بانتصارك قبل وقت طويل من إدراك الآخرين أنهم يلحقون بالعربة الخاطئة. ويمكنك تعزيز حظك الجيد هذا الأسبوع من خلال القيام بأشياء تجلب لك السعادة وتعمق روابطك مع الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.

برج
الحصان مواليد سنوات: (1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014)
مواهبك الإبداعية ستجلب الحظ السعيد إلى باب منزلك هذا الأسبوع. لذا، اسمح لطفلك بالخروج من الخزانة والتفكير خارج الصندوق. كلما استفدت أكثر من هذا الجانب من شخصيتك هذا الأسبوع، كانت النتيجة أفضل. سيكون اللون الأرجواني لون الحظ لك هذا الأسبوع. فحاول ارتداء الملابس الأرجوانية وحتى تناول الخضروات ذات اللون نفسه.

برج الماعز مواليد سنوات: (1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015) سيكون الحظ إلى جانبك إذا شاركت في مسابقة هذا الأسبوع، سواء كان ذلك حدثًا رياضيًا أو امتحان قبول أو مقابلة عمل، قم بدورك واترك الباقي للقدر.
إذا كنت تشعر بالتوتر، يمكنك حمل عملة ذهبية لمزيد من الحظ. لا تقلق إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى واحدة. يمكنك حتى حمل عملة ذهبية من الشوكولاتة. إنه الرمز الذي سيعزز حظك.








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