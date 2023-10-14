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هل تهدد السوشيال ميديا حياتك المهنية؟ 4 نقاط يجب النظر فيها

10/14/2023 2:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون سلاح ذا حدين في التأثير على الحياة المهنية ، فمن جهة ساعدت كثيرًا في تسهيل التواصل بين الشبكات المهنية وتسهيل العثور على فرص العمل المناسبة وكذلك فرص التدريب والتطوير المهني، ومن جهة أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على الحياة المهنية.

لذا فإن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤثر على حياة المهنية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنها لا تدمرها بالضرورة. يعتمد التأثير على كيفية استخدام الفرد لتلك الوسائل وكيفية التوازن بين استخدامها الشخصي والمهني. إليك بعض النقاط للنظر فيها وفقًا لموقع "لايف هاك" الأمريكي: انشغال وتشتت الانتباه قد يكون من الصعب التركيز على المهام المهنية عندما تكون مشغولًا بمواقع التواصل الاجتماعي، تحديثات الحالة المستمرة والإشعارات المنبثقة قد تشتت انتباهك وتؤثر في إنتاجيتك. لذا، من المهم تحديد فترات زمنية محددة للتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب الانشغال بها أثناء العمل.

مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى
التأثير على سمعتك المهنية يجب أن ندرك أن ما ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يظهر للعامة وزملاء المهنة، أي منشورات غير مناسبة أو محتوى غير مهني يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعتك المهنية ويتسبب في مشاكل في محيط العمل، لذا، يجب أن تكون حذرًا وتفكر مليًا قبل نشر أي محتوى على حساباتك الشخصية.

يستخدم معظم مسئولي التوظيف وأصحاب العمل (ما يقرب من 94٪) وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المواهب، ولكن الجزء المخيف هو أن ثلث أصحاب العمل يرفضون المرشحين بناءً على شيء رأوه في ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يعني أنهم قد لا يدققوا في سيرتك الذاتية بقدر ما سيتم أخذ الصور التي تنشرها، والتسميات التوضيحية التي تنشئها، وحتى القواعد النحوية التي تستخدمها، في الاعتبار.
فرص التواصل والتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة قوية لبناء شبكة اجتماعية وتوسيع دائرة علاقاتك المهنية، يمكنك التواصل مع زملاء العمل والمسئولين والخبراء في مجالك والمشاركة في مناقشات مهنية مفيدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن فرص وظيفية والتعرف على مؤسسات وشركات جديدة.

مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى
تدريب وتطوير المهارات وسائل التواصل الاجتماعي توفر فرصًا للتعلم وتطوير المهارات المهنية. يمكنك متابعة صفحات وحسابات تعليمية ومهنية للاستفادة من المحتوى القيم والنصائح والتوجيهات التي يتم تقديمها، يمكن أيضًا المشاركة في مناقشات وتجارب الآخرين لتوسيع معرفتك وفهمك لمجالك المهني.
باختصار، وسائل التوسائل التواصل الاجتماعي ليست بالضرورة مدمرة لحياة المهنية، ولكن يتعين على الأفراد استخدامها بحكمة وتوازن. يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة في بناء شبكة اجتماعية مهنية وتوسيع فرص العمل وتعزيز المعرفة والتواصل مع الآخرين في مجال المهنة، ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامها بحذر لتجنب التشتت والتأثير السلبي على الإنتاجية والسمعة المهنية.

مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى








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