لو مسافر لمسافة طويلة اعرف ممكن تاكل إيه عشان تكون مرتاح

(MENAFN
- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالسفر لمسافات طويلة، فإن العديد من الأشخاص يواجهون بعض المشاكل الصحية المزعجة مثل الانتفاخ والغثيان والعطش، قد تكون الأكلة الخاطئة قبل السفر هي السبب وراء هذه المشكلات، ولذلك، من المهم اتباع نمط غذائي صحي قبل السفر لتفادي هذه المشاكل، وفي هذا التقرير سنلقي نظرة على بعض الأكلات التي يفضل تناولها قبل السفر لمسافات طويلة للحفاظ على راحة المعدة والجسم خلال الرحلة.
الوجبات الخفيفة والمتوازنة
قبل السفر، يفضل تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية. يمكن أن تشمل هذه الوجبة شرائح الخضار والفواكه، والمكسرات، والزبادي الطبيعي، والشوفان، والبيض المسلوق. تجنب تناول وجبة ثقيلة وثقيلة الهضم قبل السفر، حيث قد تؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج.
اكل
الألياف الغذائية
تعد الألياف الغذائية مفيدة لتعزيز عملية الهضم وتجنب الانتفاخ. قبل السفر، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والفواكه الطازجة. يمكن أيضًا تناول الخضروات المطهوة بلطف أو السلطات لزيادة تناول الألياف.
السوائل
من الأمور المهمة أيضًا تجنب الجفاف خلال السفر. قبل السفر، تأكد من تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء، وعصير الفاكهة الطبيعي، والشاي غير المحلى. يُنصح بتجنب تناول الكحول والمشروبات الغازية قبل السفر، حيث يمكن أن تسبب الجفاف والانتفاخ.
الأغذية الخفيفة والعالية بالماء
يمكن تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء للحفاظ على الترطيب وتفادي الجفاف. مثل البطيخ، والبرتقال، والخيار، والشمام. هذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساعد في ترطيب الجسم.
تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة
قبل السفر، يفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يصعب هضمها. قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الشعور بالثقل والانزعاج وتسبب مشاكل هضمية أثناء السفر. يمكن تناول وجبات خفيفة تحتوي على البروتين مثل الدجاج المشوي أو السمك المشوي والخضروات المشوية.
الاعتدال في تناول الطعام
يجب الاعتدال في تناول الطعام قبل السفر. تجنب الأكل بكميات كبيرة والتشبع بالطعام. قد يؤدي الشعور بالامتلاء الزائد إلى الشعور بالغثيان والانزعاج خلال الرحلة. يمكن تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم لمنع الشعور بالجوع الشديد أو الامتلاء الزائد.
الأعشاب الهضمية
بعض الأعشاب الهضمية مثل النعناع والزنجبيل يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان والانزعاج. يمكن تناول الشاي النعناع أو الزنجبيل قبل السفر للحصول على فوائدها الهضمية.
من الهام أن نذكر أنه قد يكون لكل فرد استجابة مختلفة للأطعمة قبل السفر. قد ينصح بالتجربة واختيار الأطعمة التي تناسبك وتتفادى المشاكل المرتبطة بالهضم خلال السفر. يجب أيضًا الاهتمام بتناول الطعام بشكل صحيح خلال الرحلة من خلال تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية والمشروبات الغازية وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.
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