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لو مسافر لمسافة طويلة اعرف ممكن تاكل إيه عشان تكون مرتاح

10/14/2023 2:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالسفر لمسافات طويلة، فإن العديد من الأشخاص يواجهون بعض المشاكل الصحية المزعجة مثل الانتفاخ والغثيان والعطش، قد تكون الأكلة الخاطئة قبل السفر هي السبب وراء هذه المشكلات، ولذلك، من المهم اتباع نمط غذائي صحي قبل السفر لتفادي هذه المشاكل، وفي هذا التقرير سنلقي نظرة على بعض الأكلات التي يفضل تناولها قبل السفر لمسافات طويلة للحفاظ على راحة المعدة والجسم خلال الرحلة.


الوجبات الخفيفة والمتوازنة


قبل السفر، يفضل تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية. يمكن أن تشمل هذه الوجبة شرائح الخضار والفواكه، والمكسرات، والزبادي الطبيعي، والشوفان، والبيض المسلوق. تجنب تناول وجبة ثقيلة وثقيلة الهضم قبل السفر، حيث قد تؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج.




اكل


الألياف الغذائية


تعد الألياف الغذائية مفيدة لتعزيز عملية الهضم وتجنب الانتفاخ. قبل السفر، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والفواكه الطازجة. يمكن أيضًا تناول الخضروات المطهوة بلطف أو السلطات لزيادة تناول الألياف.


السوائل


من الأمور المهمة أيضًا تجنب الجفاف خلال السفر. قبل السفر، تأكد من تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء، وعصير الفاكهة الطبيعي، والشاي غير المحلى. يُنصح بتجنب تناول الكحول والمشروبات الغازية قبل السفر، حيث يمكن أن تسبب الجفاف والانتفاخ.


الأغذية الخفيفة والعالية بالماء


يمكن تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء للحفاظ على الترطيب وتفادي الجفاف. مثل البطيخ، والبرتقال، والخيار، والشمام. هذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساعد في ترطيب الجسم.


تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة


قبل السفر، يفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يصعب هضمها. قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الشعور بالثقل والانزعاج وتسبب مشاكل هضمية أثناء السفر. يمكن تناول وجبات خفيفة تحتوي على البروتين مثل الدجاج المشوي أو السمك المشوي والخضروات المشوية.


الاعتدال في تناول الطعام


يجب الاعتدال في تناول الطعام قبل السفر. تجنب الأكل بكميات كبيرة والتشبع بالطعام. قد يؤدي الشعور بالامتلاء الزائد إلى الشعور بالغثيان والانزعاج خلال الرحلة. يمكن تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم لمنع الشعور بالجوع الشديد أو الامتلاء الزائد.


الأعشاب الهضمية


بعض الأعشاب الهضمية مثل النعناع والزنجبيل يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان والانزعاج. يمكن تناول الشاي النعناع أو الزنجبيل قبل السفر للحصول على فوائدها الهضمية.



من الهام أن نذكر أنه قد يكون لكل فرد استجابة مختلفة للأطعمة قبل السفر. قد ينصح بالتجربة واختيار الأطعمة التي تناسبك وتتفادى المشاكل المرتبطة بالهضم خلال السفر. يجب أيضًا الاهتمام بتناول الطعام بشكل صحيح خلال الرحلة من خلال تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية والمشروبات الغازية وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.














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