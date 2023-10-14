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الإحصاء: 33.3 % ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022

10/14/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
فقد كشفت بيانات
الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها
33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها
0.6%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها
14%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال
عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.

3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية
بقيمة 291 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.

5. أسمدة
بقيمة 194 مليون دولار .

6. آلات وأجهزة كهربائية
170 مليون دولار .



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022

1. حديد وصلب
بقيمة 793
مليون دولار.

2. ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529
مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313
مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية
بقيمة 220 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار
.

6. سيارات وجرارات ودراجات
178 مليون دولار .



وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام
2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل
21.5
مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع
قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي
2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .



وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا
85.8
مليون نسمة عام 2023.



وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصرى حتى نهاية 2022 .












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