أخبار الاقتصاد اليوم.. 450 مليار جنيه حزمًا اجتماعية تحفيزية خلال 3 سنوات

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم السبت 14-10-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها استعرض محمد معيط وزير المالية ، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 450 مليار جنيه،





المالية: 450 مليار جنيه حزمًا اجتماعية تحفيزية خلال 3 سنوات







أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.

استعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 450 مليار جنيه،





الملا: قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ تموين السيارات بالغاز فى كل ربوع الجمهورية







فى إطار الخطة القومية للتوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوى الجمهورية ، قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه

اللواء محمد طاهر، محافظ الأسكندرية بإفتتاح محطة (كارجاس العجمي) بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية لتلبية احتياجات الجمهور أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار الشراكة القائمة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية .

وعقب الافتتاح، أكد الملا على أن قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين

السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء.

وأوضح الملا أن محافظة الإسكندرية من أعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الانشطة البترولية على أراضيها ، مؤكداً أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لأهالى المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعى، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها اساهمات كبيرة فى تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات

المجتمعية التى يحتاجها اهالى المحافظة ، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتى تلبى احتياجات اهالى المحافظة، مشيراً إلى انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.





وزير الصناعة: مصر ملتزمة بالأجندة الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية







التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزارى للمنتدى الاقتصادى والتجارى التركى الأفريقى فى نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.

وأكد الوزير التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية فى أفريقيا خاصة فى ظل الظروف الدولية الراهنة التى كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الأفريقية ، موجهاً الشكر لإدارة المفوضية على دورها الهام وجهودها المبذولة في دفع الأجندة التجارية والصناعية الأفريقية.

وقال سمير إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الأفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي "أفريكسيم بنك" والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الافريقية في المعرض، لافتاً إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية الافريقية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة ، حيث يكتسب المعرض اهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد.





وزير المالية: سددنا كل التزاماتنا الخارجية بنحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين







أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.

أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

أشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.



قال الوزير، إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011/ 2015التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3٪ مقارنة بمتوسط حول 4٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة 12.4٪ مقارنة بـ 7.2٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره 9.5٪ مقارنة بـ 24.1٪ حاليًا.











