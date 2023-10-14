كيما تحقق أرباحا 1.1 مليار جنيه والجمعية العمومية تجدد الثقة فى العضو المنتدب

MENAFN - Youm7) جددت الجمعية العامة لشركة الصناعات الكيماوية كيما الثقة في الكيميائي عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدة 3 سنوات، فيما وافقت الجمعية العامة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، لافتة أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الإجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار مع تقويم مبلغ 11 مليون دولار بسعر صرف الجنيه في البنك المركزى مع الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى ،لدخول فى مجال الاستثمار العقارى واستغلال الاراضى

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وأظهرت المؤشرات المالية "المعدلة" لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 77%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



