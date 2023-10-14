التجارة العالمية: تفكيك حواجز التمويل يجعل سلاسل التوريد أكثر شمولاً وتنوعًا

MENAFN - Youm7) سلطت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية wto



وشددت على أن تمويل التجارة يلعب دورا حيويا في دعم المشاركة الشاملة في التجارة العالمية، وحثت بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تكثيف جهودها لتقليص الفجوة المالية بين الطلب والعرض.

جاء ذلك في حديثها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، المغرب، في 13 أكتوبر، وقد شارك في استضافة هذا الحدث المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مختار ديوب.

وأوجزت المدير العام النتائج الرئيسية للدراسات المشتركة الأخيرة بين منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن منطقتي غرب أفريقيا وميكونغ ،

وقد كشفت هذه الدراسات عن صعوبات كبيرة في تمويل التجارة يواجهها صغار التجار والشركات التي تقودها النساء عند سعيهم للمشاركة في التجارة العالمية.

وأضافت أن معدلات الرفض التي تزيد عن 40% والتكاليف المرتفعة لتقديم الطلبات تثني التجار عن طلب المساعدة المالية من البنوك.

وقال المدير العام أوكونجو إيويالا: "إن ما يصل إلى 25% فقط من التجارة مدعومة بتمويل التجارة في هذه المناطق، مقارنة بنسبة 60-80% في الاقتصادات المتقدمة".



وأضافت أنه وفقا لحسابات الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، فإن“رفع التغطية التجارية من 25% إلى 40% من شأنه أن يزيد التدفقات التجارية السنوية بمتوسط ​​8% ليصل إلى 80% خلال 10 سنوات”.





وشددت على الحاجة إلى تفكيك حواجز تمويل التجارة لجعل سلاسل التوريد العالمية أكثر شمولاً وتنوعًا. وأشادت بجهود بنوك التنمية لدعم صغار التجار خلال جائحة كوفيد-19 وحثتهم على تسخير مواردهم المالية لزيادة تمكين التجار. وأشارت إلى أنكم "بشكل جماعي، تمثلون قوة كبيرة في مواجهة التقلبات الدورية حيث تمثلون 40 مليار دولار أمريكي في تمويل التجارة".





وشددت على أن 50% من التجارة العالمية تتم عبر سلاسل التوريد، وشدد على الحاجة الملحة لتحسين توافر تمويل سلسلة التوريد ، وأشارت إلى أن الدراسات التي أجرتها منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن تمويل التجارة، بما في ذلك دراسة أجريت في غرب أفريقيا ودراسة قادمة في منطقة ميكونغ (كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفيتنام)، لاحظت نقصًا في تمويل سلسلة التوريد المحلية.

وأشارت إلى أن "هذا يعني أن المنتجين المحليين من المستوى الأدنى يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة في أنشطتهم التجارية".



