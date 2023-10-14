تعرف على القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطنى عام 2023.. بينهم فلسطينية

MENAFN - Youm7) أعلنت مؤسسة الكتاب الوطنيةالأمريكية، عن القوائم المختصرة لجائزة الكتاب الوطني لعام 2023، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة من الفئات الخمس "الخيال، والواقعية، والشعر، والأدب المترجم، وأدب الشباب"، خلال حفل توزيع الجوائز فى 15 نوفمبر المقبل.

القائمة القصيرة لكتب الخيالية

-سلسلة كل النجوم من تأليف نانا كوامي أدجي-برينيا

- قوم المعبد بقلم عاليه بلال

-هذه عدن الأخرى بقلم بول هاردينج

- نهاية وقت الطبول بقلم هانا بيلفاينن

- انقطاع التيار الكهربائي بواسطة جاستن توريس





القائمة القصيرة لكتب الواقعية

- إعادة اكتشاف أمريكا: الشعوب الأصلية وتفكيك تاريخ الولايات المتحدة بقلم نيد بلاك هوك

- صيف ليليانا الذي لا يقهر: بحث أخت عن العدالة بقلم كريستينا ريفيرا جارزا

- ملاحظات عادية بقلم كريستينا شارب

- كان من الممكن أن نكون أصدقاء، أنا وأبي: مذكرات فلسطينية بقلم رجا شحادة

- الطقس الناري: قصة حقيقية من عالم أكثر حرارة بقلم جون فايلانت





القائمة القصيرة في الشعر

-كيفية التواصل بقلم جون لي كلارك

-من منطقة غير مدمجة بقلم كريج سانتوس بيريز

- فجأة نحن بقلم إيفي شوكلي

-تريباس بقلم براندون سوم

-من بقلم مونيكا يون





الأدب المترجم

- "الأرنب الملعون" بقلم بورا تشونج، ترجمة من الكورية لأنطون هور

- ما وراء باب اللاعودة بقلم ديفيد ديوب، ترجمة من الفرنسية بواسطة سام تايلور (FSG)

- الكلمات المتبقية بقلم ستينيو جارديل، ترجمة من البرتغالية بواسطة برونا دانتاس لوباتو

- الهاوية بقلم بيلار كوينتانا، ترجمتها من الإسبانية ليزا ديلمان

- عن جنون المرأة بقلم أستريد رومر، ترجمة من الهولندية بواسطة لوسي سكوت.





أدب الشباب

- تجمع بقلم كينيث إم كادو

ـ هدى ف تهتم؟ بقلم هدى فهمي

- بيج باي فاشتي هاريسون

- العام الضائع: قصة بقاء المجاعة الأوكرانية بقلم كاثرين مارش

- المرة الأولى لكل شيء بقلم دان سانتات





جدير بالذكر، أن جائزة الكتاب الوطنى للرواية تقدم لها حوالى 496 كاتبا، والمحكمين هم ستيف تشا، وكالفن كروسبي، وسيلاس هاوس، ومات جونسون (الرئيس)، وهيلينا ماريا فيرامونتس.