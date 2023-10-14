تعرف على القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطنى عام 2023.. بينهم فلسطينية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مؤسسة الكتاب الوطنية
الأمريكية، عن القوائم المختصرة لجائزة الكتاب الوطني لعام 2023، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة من الفئات الخمس "الخيال، والواقعية، والشعر، والأدب المترجم، وأدب الشباب"، خلال حفل توزيع الجوائز فى 15 نوفمبر المقبل.
القائمة القصيرة لكتب الخيالية
-سلسلة كل النجوم من تأليف نانا كوامي أدجي-برينيا
- قوم المعبد بقلم عاليه بلال
-هذه عدن الأخرى بقلم بول هاردينج
- نهاية وقت الطبول بقلم هانا بيلفاينن
- انقطاع التيار الكهربائي بواسطة جاستن توريس
القائمة القصيرة لكتب الواقعية
- إعادة اكتشاف أمريكا: الشعوب الأصلية وتفكيك تاريخ الولايات المتحدة بقلم نيد بلاك هوك
- صيف ليليانا الذي لا يقهر: بحث أخت عن العدالة بقلم كريستينا ريفيرا جارزا
- ملاحظات عادية بقلم كريستينا شارب
- كان من الممكن أن نكون أصدقاء، أنا وأبي: مذكرات فلسطينية بقلم رجا شحادة
- الطقس الناري: قصة حقيقية من عالم أكثر حرارة بقلم جون فايلانت
القائمة القصيرة في الشعر
-كيفية التواصل بقلم جون لي كلارك
-من منطقة غير مدمجة بقلم كريج سانتوس بيريز
- فجأة نحن بقلم إيفي شوكلي
-تريباس بقلم براندون سوم
-من بقلم مونيكا يون
الأدب المترجم
- "الأرنب الملعون" بقلم بورا تشونج، ترجمة من الكورية لأنطون هور
- ما وراء باب اللاعودة بقلم ديفيد ديوب، ترجمة من الفرنسية بواسطة سام تايلور (FSG)
- الكلمات المتبقية بقلم ستينيو جارديل، ترجمة من البرتغالية بواسطة برونا دانتاس لوباتو
- الهاوية بقلم بيلار كوينتانا، ترجمتها من الإسبانية ليزا ديلمان
- عن جنون المرأة بقلم أستريد رومر، ترجمة من الهولندية بواسطة لوسي سكوت.
أدب الشباب
- تجمع بقلم كينيث إم كادو
ـ هدى ف تهتم؟ بقلم هدى فهمي
- بيج باي فاشتي هاريسون
- العام الضائع: قصة بقاء المجاعة الأوكرانية بقلم كاثرين مارش
- المرة الأولى لكل شيء بقلم دان سانتات
جدير بالذكر، أن جائزة الكتاب الوطنى للرواية تقدم لها حوالى 496 كاتبا، والمحكمين هم ستيف تشا، وكالفن كروسبي، وسيلاس هاوس، ومات جونسون (الرئيس)، وهيلينا ماريا فيرامونتس.
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