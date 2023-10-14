أمير الشعراء كاتبا للرواية.. ماذا جاء فى رواية أحمد شوقى عذراء الهند؟

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل نابغة الشعر العربى أحمد شوقى الذى يعتبر أحد أعظم شعراء العربية في مختلِف العصور حتى أن الأدباء والشعراء بايعوه في عصره على إمارة الشعر فلقب ب "أمير الشعراء"، غير أن أحمد شوقى لم يكتف بالشعر فكتب النثر أيضا ومن رواياته عذراء الهند التي نتناولها فى هذا السياق.

رواية عذراء الهند

تدور أحداث الرواية في عهد "رمسيس الثاني" الذي هزم زعيم الهند "دهنش"، وتدورُ الرواية حولَ ابنتِه "عذراء الهند" التي تقع في غرامِ ابنِ "رمسيس" الأميرِ "آشيم"، فنفاها والدها عقابا لها إلى جزيرةِ العذارى، وتَتوالى الأحداث حتى يتمَّ زواجهما ويقتل الأمير وتنتحر الأميرةُ يوم عرسها والروايةُ أشبهُ بدراسة مقارنة بين الحضارة المصرية القديمة وثقافتها، وبين مِصرَ في عهد كتابة الرواية بأسلوب رمزي.

ومما جاء في الرواية أن عذراء الهند هذه، هي إحدى الفتيات، ولكنها في الحقيقة مولاتهن، والسبب في وجودهن في الجزيرة على تلك الحال، وهى بنت الملك "دهنش" وهو ملك من ملوك الهند الشرقية، جعلها أبوها هنالك في مائة عذراء من أترابها كريمات الملوك والأمراء، وبنات الوزراء والكبراء، وضَرَبَ لإقامة الجميع بالجزيرة أجَلًا سبعَ سنواتٍ كوامِلَ، مضى منها ستٌّ وبقيتِ السابعة التي نحن بصدَد حوادِثها الآن، وكان فِعْل الملك هذا صادرًا عن نصيحة أحد كِبار المنجِّمين له وإشارته عليه، ولذلك حديثٌ عجيبٌ نَسوقُه للقارئ مجملًا في هذا الفصل، ليعلم أسباب الغَرَام المبنيَّة عليه الرواية، كيف نشأتْ وأسرار حوادثه، كيف بدأتْ فنقول: كان ل "دهنش" مُلْك الهندَيْن يَسُوسه وينهض به جميعًا، وكانت أعلامُ سيادته منشورةً على ملوك القطرين أجمَعين، إلى أن ارتاحَ "رمسيس الثاني سيزوستريس" مَلِك مصر، فيما كانت ترتاحُ إليه هِمَّتُه العَلِيَّة من كِبار المشروعات الفتحيَّة إلى الاستيلاء على هاتيكَ الأقاليم، واتِّخاذِها أسواقًا لتجارات وطنِه الفخيم، ومستعمرة جسيمة يُعز بها آيةَ مُلْكه الجسيم، فغَشِيَها بالجَحَافل بَرًّا والأساطيل بحرًا، حتى تملَّكَها قَسْرًا، وأخذَ «دهنش» في جملةِ الأسرى.

غير أن فرعون لم يلبث أن شاوَرَ في الأمر عقلَه، ونظر في العواقب نظرَ حكمتِه، فرأى أن مُلْكًا كمُلْك الهندَيْن محتاجٌ إلى مَلِك يتفرَّغ لتدبيره، أو يكون سريره على الأقلِّ قريبًا من سَريره، وأن بقاءَ الهندين في قبضة مصر واستمرار تبعيَّتهما لملوكِها العالين أمران لا يُمكن أن يكونا إلا إلى حِين؛ فانتهج تلقاءَ هذه التأمُّلات سياسةً حَسَنة، بأنْ جَعَل الهندَ الغربية التي هي أقربُ إلى البلاد المصرية، وأيسر مَنالًا على سُفنها حربيةً كانتْ أو تجارية، ممالك شتى صغيرة من نظامٍ واحد، بملوك مستقلِّين بعضهم بإزاء بعض، ومستظلِّين تحت لِوائه، يُقدِّمون له الجِزْيَة، ويُمهِّدون السبيلَ لمَتَاجِر النيل، ثم أنعم على «دهنش» بالهِند الشرقية جَمعاء، يستقلُّ بمُلْكها ويحكم بلادَها كيفَ شاء.

وكان "رمسيس" قد استصحَبَ معه في تلك الحَملة الكبرى ابنَه ووليَّ عهدِه الأميرَ "آشيم"، وكان في بداية صِباه، وكانت مع "دهنش" فتاتُه عذراء الهند، وكانت طفلة كذلك، فلما ردَّ فرعونُ عليه مُلْكَه، وأعاد إليه بلاده، دخل عليه في آلِه ورجالِه يؤدُّون شُكْر إحسانه الذي لا يؤدَّى. فكان أولَ مَنِ ابتَدَرَ لَثْمَ نِعَالِه، عذراءُ الهند على صِغَر سِنِّها، وقصور إدراكها؛ فأعجبه ذلك منها واستَلْطَف روحَها ومنظرَها، فطلب إلى والدها أن تَبْقَى مع «آشيم» تؤنِسُه ويؤنسها مُدَّة إقامتِه القصيرة بالهند.