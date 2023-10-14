اليونسكو تكشف تصميم أول متحف افتراضى للمواد الثقافية والأثرية المسروقة

(MENAFN
- Youm7) أصبح متحف اليونسك الافتراضى الذى يضم المواد الثقافية والأثرية المسروقة على بعد خطوة واحدة من الواقع، وذلك بالتعاون مع الإنتربول، بالإضافة إلى اشتراك أطراف أجنبية أخرى، لإنشاء المتحف بقيمة 2.5 مليون دولار، مع تقديم الجولة الأولى من التمويل من المملكة العربية السعودية.
وقالت اليونسكو فى بيان لها: "سيكون المتحف الافتراضى أداة لتغيير قواعد لرفع مستوى الوعى حول الاتجار غير المشروع وأهمية حماية التراث الثقافى بين السلطات المعنية والمهنيين الثقافيين وعامة الناس، ولا سيما الأجيال الشابة"، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.
تم الإعلان عن المتحف فى سبتمبر 2022، وتم الكشف عن المصمم التخطيطى للمهندس المعمارى المولود فى بوركينا فاسو فرانسيس كيرى، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2022.
قالت أودرى أزولاى، المديرة العامة لليونسكو، لـ Artnet News: "بالنسبة لهذا المشروع، كنا بحاجة إلى مهندس معمارى قادر على تصميم المساحات أثناء التفكير خارج الصندوق"
ستتم دعوة الزوار لاستكشاف سلسلة من المعارض الافتراضية التي تحتوي على عمليات إعادة إنشاء تفصيلية ثلاثية الأبعاد للقطع الأثرية.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المتحف في عام 2025. ووفقًا لصحيفة الجارديان، لن تكشف اليونسكو عن الأعمال التى ستشكل المجموعة الأولية إلا قبل وقت قصير من الافتتاح.
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