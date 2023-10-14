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اليونسكو تكشف تصميم أول متحف افتراضى للمواد الثقافية والأثرية المسروقة

10/14/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح متحف اليونسك الافتراضى الذى يضم المواد الثقافية والأثرية المسروقة على بعد خطوة واحدة من الواقع، وذلك بالتعاون مع الإنتربول، بالإضافة إلى اشتراك أطراف أجنبية أخرى، لإنشاء المتحف بقيمة 2.5 مليون دولار، مع تقديم الجولة الأولى من التمويل من المملكة العربية السعودية.

وقالت اليونسكو فى بيان لها: "سيكون المتحف الافتراضى أداة لتغيير قواعد لرفع مستوى الوعى حول الاتجار غير المشروع وأهمية حماية التراث الثقافى بين السلطات المعنية والمهنيين الثقافيين وعامة الناس، ولا سيما الأجيال الشابة"، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

تم الإعلان عن المتحف فى سبتمبر 2022، وتم الكشف عن المصمم التخطيطى للمهندس المعمارى المولود فى بوركينا فاسو فرانسيس كيرى، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2022.

قالت أودرى أزولاى، المديرة العامة لليونسكو، لـ Artnet News: "بالنسبة لهذا المشروع، كنا بحاجة إلى مهندس معمارى قادر على تصميم المساحات أثناء التفكير خارج الصندوق"

ستتم دعوة الزوار لاستكشاف سلسلة من المعارض الافتراضية التي تحتوي على عمليات إعادة إنشاء تفصيلية ثلاثية الأبعاد للقطع الأثرية.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المتحف في عام 2025. ووفقًا لصحيفة الجارديان، لن تكشف اليونسكو عن الأعمال التى ستشكل المجموعة الأولية إلا قبل وقت قصير من الافتتاح.







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