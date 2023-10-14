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لويز جلوك ترحل عن عالمنا.. تاريخ من الجوائز لشاعرة الولايات المتحدة الأولى

10/14/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Youm7) رحلت عن عالمنا اليوم الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك ، التى حازت جائزة نوبل عام 2020، وقد قدمت على مدار مسيرتها العديد من القصائد التى ركزت على التحديات الأسرية، ومشكلات التقدم فى العمر، وهو ما ساهم فى اختيارها لتكون الشاعرة الأولى فى الولايات المتحدة عام 2013.



وتعد لويز جلوك بحصولها على نوبل 2020 أول سيدة تحصل على الجائزة بعد عشرين عاما من انقطاع منحها لسيدات وبالتحديد منذ عام 1996، عندما فازت بها الكاتبة البولندية ويسلاوا شيمبورسكا لتفوز بعدها الكاتبة الفرنسية بعامين آنى أرنو بالجائزة.



وتعد لويز جلوك واحدة من أبرز الشعراء الأمريكيين فى جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينجن، بالإضافة إلى جوائز أخرى.



كما حازت جائزة ولقب الشاعر الأمريكى فى الفترة من 2003 إلى 2004، غالبًا ما توصف جلوك بالشاعرة ذات طابع السيرة الذاتية ويعرف عملها بكثافته العاطفية وبتصويره المتكرر للخرافة أو التاريخ أو الطبيعة للتأمل فى التجارب الشخصية والحياة العصرية.



ولدت لويز جلوك في مدينة نيويورك وترعرعت في لونج آيلاند في نيويورك وبدأت تعاني من فقدان الشهية العصبي بينما كانت في المدرسة الثانوية ثم تغلبت على المرض لاحقًا وأخذت دروسًا في كلية سارة لورانس وجامعة كولومبيا لكنها لم تحصل على شهادة وبالإضافة إلى حياتها المهنية كمؤلفة، فقد عملت في الأوساط الأكاديمية كمعلمة للشعر في العديد من المؤسسات.



ركزت جلوك في عملها على الجوانب المضيئة للصدمة والرغبة والطبيعة وأصبح شعرها معروفًا بتعبيراته الصريحة عن الحزن والعزلة في استكشافها لهذه الموضوعات الواسعة وركز الباحثون أيضًا على بناء شخصيتها الشعرية والعلاقة بين السيرة الذاتية والأساطير الكلاسيكية في قصائدها.












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