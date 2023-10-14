لويز جلوك ترحل عن عالمنا.. تاريخ من الجوائز لشاعرة الولايات المتحدة الأولى

(MENAFN
- Youm7) رحلت عن عالمنا اليوم الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك ، التى حازت جائزة نوبل عام 2020، وقد قدمت على مدار مسيرتها العديد من القصائد التى ركزت على التحديات الأسرية، ومشكلات التقدم فى العمر، وهو ما ساهم فى اختيارها لتكون الشاعرة الأولى فى الولايات المتحدة عام 2013.
وتعد لويز جلوك بحصولها على نوبل 2020 أول سيدة تحصل على الجائزة بعد عشرين عاما من انقطاع منحها لسيدات وبالتحديد منذ عام 1996، عندما فازت بها الكاتبة البولندية ويسلاوا شيمبورسكا لتفوز بعدها الكاتبة الفرنسية بعامين آنى أرنو بالجائزة.
وتعد لويز جلوك واحدة من أبرز الشعراء الأمريكيين فى جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينجن، بالإضافة إلى جوائز أخرى.
كما حازت جائزة ولقب الشاعر الأمريكى فى الفترة من 2003 إلى 2004، غالبًا ما توصف جلوك بالشاعرة ذات طابع السيرة الذاتية ويعرف عملها بكثافته العاطفية وبتصويره المتكرر للخرافة أو التاريخ أو الطبيعة للتأمل فى التجارب الشخصية والحياة العصرية.
ولدت لويز جلوك في مدينة نيويورك وترعرعت في لونج آيلاند في نيويورك وبدأت تعاني من فقدان الشهية العصبي بينما كانت في المدرسة الثانوية ثم تغلبت على المرض لاحقًا وأخذت دروسًا في كلية سارة لورانس وجامعة كولومبيا لكنها لم تحصل على شهادة وبالإضافة إلى حياتها المهنية كمؤلفة، فقد عملت في الأوساط الأكاديمية كمعلمة للشعر في العديد من المؤسسات.
ركزت جلوك في عملها على الجوانب المضيئة للصدمة والرغبة والطبيعة وأصبح شعرها معروفًا بتعبيراته الصريحة عن الحزن والعزلة في استكشافها لهذه الموضوعات الواسعة وركز الباحثون أيضًا على بناء شخصيتها الشعرية والعلاقة بين السيرة الذاتية والأساطير الكلاسيكية في قصائدها.
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