لوحة بيكاسو عن ماري تيريز مرشحة لجلب 120 مليون دولار في مزاد سوثبى

MENAFN - Youm7) رسم الفنان العالمي بابلو بيكاسو لوحة مارى تيريز عام 1932 حيث أنجز أبرز فنانى القرن العشرين لوحة واحدة من بين العديد من اللوحات لـ "ملهمته الذهبية" وعشيقته السرية، ماري تيريز والتر وهى واحدة من ثلاثة أعمال رئيسية فقط للفنان تحتوي على ساعة، على الرغم من أن بيكاسو كان مفتونًا بالساعات وكان يمتلك العديد منها.

وستعرض اللوحة، Femme à la Montre، في لندن لأول مرة لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم السبت المقبل، قبل أن يتم طرحها للبيع في مزاد سوثبي الشهر المقبل، وتبلغ قيمتها التقديرية ما يزيد عن 120 مليون دولار (99 مليون جنيه استرليني).

ورسم بيكاسو لوحة Femme à la Montre خلال "عام العجائب" المتفجر بينما كان يستعد لأول معرض واسع النطاق له في باريس وهو في الخمسين من عمره.

وظل بيكاسو على علاقة وثيقة مع والتر لعدة سنوات، وهي العلاقة التي بدأت عندما ارتبط الفنان، الذى كان يبلغ من العمر 45 عامًا، بالشابة البالغة من العمر 17 عامًا من خلال نافذة جاليري لافاييت في باريس، وقد ألهمته اللوحات والرسومات والمنحوتات، والتي يعتبر بعضها أعظم الأعمال في مسيرة بيكاسو المهنية التي استمرت ثمانية عقود.

وتُظهر لوحة

Femme à la Montre، المرسومة بألوان زاهية، مارى تيريز والتر جالسة وعلى معصمها ساعة ذات وجه بسيط وحزام أصفر لامع.

وقال سايمون شو، نائب رئيس مزاد سوثبى للفنون الجميلة العالمية: "بيكاسو يدور حول العاطفة، ولكن هذا الشغف المحدد للساعات هو أمر غير معروف بشكل عام".

وتابع: "لقد كان رجلاً أنيقًا بشكل لا يصدق، وكان مهتمًا جدًا بهويته فى الملابس، ومتذوق كبير للساعات، وحتى صوره وهو يرتدى ساعاته تحظى بتقدير هواة جمع الساعات".

وتم شراء اللوحة في عام 1968 من قبل إميلي فيشر لانداو، وهي واحدة من أعظم جامعي الأعمال الفنية في القرن العشرين وقد علقتها فوق رف الموقد في غرفة المعيشة في شقتها في نيويورك، وبحلول وفاتها عن عمر يناهز 102 عام، في وقت سابق من هذا العام، كان من الممكن أن تملأ مجموعتها الفنية العديد من المتاحف.

لوحة مارى تيريز



