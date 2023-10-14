لوحة بيكاسو عن ماري تيريز مرشحة لجلب 120 مليون دولار في مزاد سوثبى

(MENAFN
- Youm7) رسم الفنان العالمي بابلو بيكاسو لوحة مارى تيريز عام 1932 حيث أنجز أبرز فنانى القرن العشرين لوحة واحدة من بين العديد من اللوحات لـ "ملهمته الذهبية" وعشيقته السرية، ماري تيريز والتر وهى واحدة من ثلاثة أعمال رئيسية فقط للفنان تحتوي على ساعة، على الرغم من أن بيكاسو كان مفتونًا بالساعات وكان يمتلك العديد منها.
وستعرض اللوحة، Femme à la Montre، في لندن لأول مرة لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم السبت المقبل، قبل أن يتم طرحها للبيع في مزاد سوثبي الشهر المقبل، وتبلغ قيمتها التقديرية ما يزيد عن 120 مليون دولار (99 مليون جنيه استرليني).
ورسم بيكاسو لوحة Femme à la Montre خلال "عام العجائب" المتفجر بينما كان يستعد لأول معرض واسع النطاق له في باريس وهو في الخمسين من عمره.
وظل بيكاسو على علاقة وثيقة مع والتر لعدة سنوات، وهي العلاقة التي بدأت عندما ارتبط الفنان، الذى كان يبلغ من العمر 45 عامًا، بالشابة البالغة من العمر 17 عامًا من خلال نافذة جاليري لافاييت في باريس، وقد ألهمته اللوحات والرسومات والمنحوتات، والتي يعتبر بعضها أعظم الأعمال في مسيرة بيكاسو المهنية التي استمرت ثمانية عقود.
وتُظهر لوحة
Femme à la Montre، المرسومة بألوان زاهية، مارى تيريز والتر جالسة وعلى معصمها ساعة ذات وجه بسيط وحزام أصفر لامع.
وقال سايمون شو، نائب رئيس مزاد سوثبى للفنون الجميلة العالمية: "بيكاسو يدور حول العاطفة، ولكن هذا الشغف المحدد للساعات هو أمر غير معروف بشكل عام".
وتابع: "لقد كان رجلاً أنيقًا بشكل لا يصدق، وكان مهتمًا جدًا بهويته فى الملابس، ومتذوق كبير للساعات، وحتى صوره وهو يرتدى ساعاته تحظى بتقدير هواة جمع الساعات".
وتم شراء اللوحة في عام 1968 من قبل إميلي فيشر لانداو، وهي واحدة من أعظم جامعي الأعمال الفنية في القرن العشرين وقد علقتها فوق رف الموقد في غرفة المعيشة في شقتها في نيويورك، وبحلول وفاتها عن عمر يناهز 102 عام، في وقت سابق من هذا العام، كان من الممكن أن تملأ مجموعتها الفنية العديد من المتاحف.
لوحة مارى تيريز
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