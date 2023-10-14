Saturday, 14 October 2023 11:36 GMT

كابوس إيلون ماسك الجديد.. مهندسة تبحث تقنية القيادة الذاتية

10/14/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) أثارت مهندسة تدعى ميسي كامينجز، أستاذة في جامعة ديوك، غضب إيلون ماسك منذ فترة طويلة، على شبكة التواصل الاجتماعي X ، التي كانت تسمى آنذاك تويتر، حيث أجريت
بحثًا حول سلامة السيارات ذاتية القيادة، وقادتها النتائج إلى إصدار بعض التحذيرات الصارخة بشأن تقنية مساعدة السائقين في تسلا.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، كتبت أن السيارات لديها سلوكيات متغيرة وغير آمنة في كثير من الأحيان مما يتطلب المزيد من الاختبارات قبل السماح لهذه التكنولوجيا بالعمل دون سيطرة بشرية مباشرة.



كما أنه بناءً على أبحاثها، تم تعيين كامينجز في الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة للمساعدة في تنظيم السيارات الآلية، وكتب ماسك على تويتر: "بشكل موضوعي، سجلها متحيز للغاية ضد تسلا"، ردًا على ذلك، أطلق معجبو " ماسك " غضبهم الكامل على كامينجز وعملها، ومظهرها، ودوافعها.



واتهموها بتضارب المصالح، ووقعوا على التماسات تطالب بإقالتها، وأرسلوا تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني.



نشرت المهندسة أسوأ التهديدات على موقع LinkedIn، ووظفت بعض الحراسة الشخصية، واستمرت في معركتها، وحصلت كامينجز على وظيفة جديدة في جامعة جورج ماسون ووسعت نطاق أبحاثها من تسلا إلى العالم الأوسع لجميع المركبات ذاتية القيادة، ومع إطلاق شركات مثل Cruise وWaymo لسيارات الأجرة الآلية بالكامل في شوارع سان فرانسيسكو والمدن الأخرى، بدأ صعود هذه الآلات، وأصبحت كامينجز في الخطوط الأمامية للمقاومة.




كما أنه في بحث جديد مثير للجدل، خلصت إلى أن سيارات الأجرة الروبوتية الجديدة تزيد احتمالية تعرضها لحادث تصادم بأربعة إلى ثمانية أضعاف احتمال تعرض سيارة يقودها الإنسان، وهذا لا يشمل الطريقة التي تسبب بها المركبات ذاتية القيادة اختناقات مرورية غريبة، وعرقلة مرور سيارات الطوارئ.



جادلت بأن رواد التكنولوجيا بحاجة إلى أن يتم إدخالهم ضمن إطار تنظيمي أكثر صرامة، وأصبحت أسوأ كابوس لإيلون ماسك، فهى تختبر الحدود المميتة للواجهات بين الإنسان والآلة، وقد فعلت ذلك في بيئة تكون فيها المخاطر أعلى بكثير من ساحات القتال على تويتر ولينكد إن، وبالنسبة لها، سلامة السيارات ذاتية القيادة ليست مسألة مجردة بل إنها مسألة حياة أو موت.
















MENAFN14102023000132011024ID1107240749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث