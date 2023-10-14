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إنستجرام يتيح ميزة Sharing To Reels لجميع مطوري التطبيقات

10/14/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Meta أن أداة Sharing to Reels الخاصة بها متاحة الآن لجميع المطورين، وعلى غرار ميزة Direct Post الخاصة بـ TikTok، تتمثل فكرة Sharing to Reels في الاستفادة من المجتمع الأوسع لتطبيقات تحرير الفيديو لإنشاء المزيد من المحتوى لمنصة الفيديو القصيرة الخاصة بـ Meta ومنافس TikTok.



وتم إطلاق تكامل Sharing to Reels في نوفمبر الماضي في اختبار ألفا محدود مع مجموعة من صانعي التطبيقات كشركاء، بما في ذلك Lightricks (Videoleap)، وReface، وSmule، وVivaVideo، وSNOW، وB612، وVITA، وZoomerang، وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها تخطط لتوسيع الاختبار ليشمل المزيد من الشركاء في عام 2023، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا محددًا.



وتتيح ميزة Sharing to Reels إمكانية الوصول إلى أي تطبيق يريد تقديم تكامل يسمح لمستخدميه بتصدير مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسرعة إلى Instagram Reels من خلال النقر على زر، وفي السابق، كان يتعين على المستخدمين تصدير الفيديو من تطبيق الطرف الثالث إلى أجهزتهم، ثم إعادة تحميله على Instagram Reels.



ولاستخدام هذه الميزة، يجب على المستخدمين أولاً إنشاء الفيديو الخاص بهم وتحريره في تطبيق الطرف الثالث، ثم النقر فوق زر المشاركة عند الانتهاء، ثم النقر فوق أيقونة Instagram Reels، وسينقلهم هذا إلى كاميرا Instagram، حيث يمكنهم الاستمرار في تخصيص مقاطعهم الصوتية بالصوت والمؤثرات والتعليق الصوتي والملصقات.



ويمكنهم أيضًا تسجيل أو تحميل مقاطع إضافية لإضافتها إلى الفيديو الموجود لديهم. لإنهاء عملية التحميل، ينقر المستخدمون على "التالي" لملء التسمية التوضيحية أو علامات التصنيف أو الموقع أو الإشارة إلى الآخرين، ثم ينقرون على "مشاركة" للنشر.














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