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تويتر تطرد إحدى موظفيها بشكل غير قانونى بعد انتقادها إيلون ماسك

10/14/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Youm7) قال المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكى NLRB، إن شركة تويت طردت بشكل غير قانوني موظفة اشتكت من مطالب إيلون ماسك بالعودة إلى المكتب، وفي الشكوى الرسمية، اتُهمت الشركة التي تسمى الآن X بانتهاك القانون الفيدرالي الذي يحظر على الشركات معاقبة الموظفين على التواصل أو التنظيم مع الآخرين بشأن ظروف العمل.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن هذه القضية الأولى التي رفعتها NLRB ضد X وتشير إلى رد موظفة سابقة على تصريح ماسك بأن الموظفين الذين لم يبدأوا في القدوم إلى المكتب سيتم فصلهم، حيث قال " ماسك ": "إذا كنت تتمكن من الوصول فعليًا إلى أحد المكاتب ولم تحضر، فسيتم قبول الاستقالة".



تقول الشكوى إن ياو يو، مهندسة البرمجيات الرئيسية، انتقدت سياسة ماسك من خلال ردها، إذ غردت قائلة "لا تستقيل، دعه يطردك"، ونشرت عبارة "لا تطرد.. على محمل الجد" على قناة Slack التابعة للشركة، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي، وتم طرد يو بعد خمسة أيام في نوفمبر، وكان التفسير الوحيد المقدم هو أنها انتهكت سياسة غير محددة للشركة.



تنص الشكوى على أن X "قام بفصل الموظفة بشكل غير قانوني بسبب ممارسة حقها في نشاط منسق محمي بموجب قانون علاقات العمل الوطني"، وفقًا لموقع Axios.



وكان ماسك بعد فترة وجيزة من سيطرته على تويتر أواخر العام الماضي، عكس سياسة العمل عن بعد التي وضعها الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي.



كان " ماسك " يصر باستمرار على تواجد العاملين في شركاته، من "X" إلى "Tesla"، في المكتب خمسة أيام في الأسبوع - وذهب إلى حد وصف العمل عن بعد بأنه "خاطئ من الناحية الأخلاقية".



وقد أدت محاولاته لفرض سياساته الصارمة إلى مراقبة الاتصالات الداخلية وطرد الموظفين لانتقاده، في ظروف لا تختلف عن قضية يو، ومن المقرر عقد جلسة استماع لشكوى يو في 30 يناير في سان فرانسيسكو.
















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