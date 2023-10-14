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الجنس الناعم يغزو الفضاء.. معلومات عن مهمة ناسا الجديدة ببطولة نسائية حصرية

10/14/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد امرأتان لرحلة السير في الفضاء معًا في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون السير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) مع رائدي فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، وهو النشاط الرابع خارج المركبة (EVA) بطاقم نسائي بالكامل، وتم تحديد موعده حاليًا في 30 أكتوبر، بعد تأخير بسبب تسرب في المجمع المداري.



وكتب مسئولو ناسا في بيان لموقع Space، "ستكون عملية السير في الفضاء الأمريكية هي رابع عملية سير في الفضاء تقوم بها رائدتا فضاء، ولن تكون الأخيرة لأننا نواصل العيش والعمل في الفضاء".



تم تأجيل رحلة مقبلي وأوهارا لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 20 أكتوبر، بعد اكتشاف تسرب لمبرد الأمونيا في المبرد الاحتياطي لوحدة العلوم الروسية ناوكا في محطة الفضاء الدولية.



قرر مديرو وكالة ناسا تأجيل عمليتي السير في الفضاء الأمريكيتين القادمتين كإجراء احترازي؛ الرقائق سامة، وأي عمليات سير في الفضاء قريبة تتطلب إجراءات إزالة التلوث، وستجري روسيا نشاطها خارج المركبة في 25 أكتوبر لمعرفة المزيد حول ما حدث.



ستركز عملية السير في الفضاء الجديدة مع مقبلي وأوهارا على مهام الصيانة، بما في ذلك إزالة صندوق الإلكترونيات المعيب من هوائي الاتصالات واستبدال مجموعة المحامل (واحدة من 12) على المفصل الدوار الشمسي ألفا الذي يدعم اللوحة الشمسية.
















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