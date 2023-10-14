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كواليس علاقة إيلون ماسك بوالده وتأثيرها على نظرته للعالم

10/14/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Youm7) لم يحب الملياردير عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك الحديث عن والده، لكنه يؤكد مؤخرًا في السيرة الذاتية الخاصة به أن والده كان يتنمر عليه ويهينه، وذلك بالإضافة إلى تعليقات من صديقات وزوجات إيلون ماسك السابقات حول كيفية تأثير والد الملياردير "إيرول ماسك" في النهاية على شخصية ابنه ونظرته إلى العالم.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بعد طلاق والديه، عاش إيلون ماسك في الأصل مع والدته قبل أن يقضي حوالي سبع سنوات مع والده في بريتوريا منذ أن كان في العاشرة من عمره، وقال إيلون ماسك لإيزاكسون كاتب سيرته الذاتية: "تبين أنها فكرة سيئة حقًا، لم أكن أعرف بعد مدى فظاعته."

أخبر شقيقه الأصغر كيمبال ماسك إيزاكسون أن والدهما "لم يكن لديه أي تعاطف" وغالبًا ما كان "يصاب باليأس".



فيما قال إيلون ماسك لإيزاكسون: "لقد كان تعذيباً عقلياً"، مضيفا "من المؤكد أنه يعرف كيف يجعل أي شيء فظيعًا."



قالت والدة إيلون ماسك، ماي ماسك، إن هناك خوفًا من أن يصبح ابنها كوالده، وكتب إيزاكسون أن إيلون وكيمبال ماسك لم يعودا يتحدثان مع والدهما.

لكن السنوات التي قضاها مع والده شكلت إلى حد ما شخصية إيلون ماسك، بحسب الكتاب.



قالت جرايمز، صديقة إيلون ماسك السابقة، لإيزاكسون: "أعتقد أنه اعتاد في طفولته على أن الحياة هي الألم"، وأشارت أيضًا إلى أنه بسبب الطريقة التي رباها بها والده، يسمح ماسك
لنفسه أحيانًا بالمعاملة السيئة ويربط الحب بالإساءة.



كما قالت جوستين ماسك، زوجة إيلون ماسك الأولى، إنه خلال مشاجرتهما، كان إيلون يستخف بها ويهينها، ويصفها بـ "المعتوهة" أو "الغبية" أو "الغبية والمجنونة".



قالت جوستين ماسك لإيزاكسون: "عندما قضيت بعض الوقت مع إيرول، أدركت أن هذا هو المكان الذي حصل فيه على هذه المفردات".

كما أخبرت الزوجة السابقة تالولا رايلي إيزاكسون أن معاملة إيرول ماسك لابنه "كان لها تأثير عميق على طريقة عمله"، وقالت: "داخل الرجل، لا يزال هناك طفل، طفل يقف أمام والده".
















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