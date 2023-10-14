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اجتماع طارئ لـغرف الصناعة لدعم غزة

10/14/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت غرف الصناعة في اجتماع طارئ عقدته، اليوم السبت، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثلين لغرف صناعة عمان، إربد والزرقاء، تقديم كافة أشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني للأشقاء في قطاع غزة.

كما قررت الغرف إقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من سلطات الاحتلال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 16 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن هذا الدعم وهذه الوقفة التضامنية، تأتي استكمالا لحملة جمع التبرعات المادية والعينية التي أطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل الهجوم البربري الذي تشهده، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان إيصاله بأقصى سرعة للقطاع.

وأضاف الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصا الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.

وتابع أن مجالس إدارات الغرف الصناعية، قررت تجيير علاقاتها مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، لغايات تشكيل لوبي ضاغط من أجل وقف العدوان على الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا، سواء بالقتل المباشر و من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة؛ بما فيها المستشفيات، المدارس، ودور العبادة.

وناشد الجغبير كافة القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الصناعي، بالمشاركة في تقديم المساعدات العينية والنقدية، على أن تكون المساعدات العينية من مواد طويلة الأمد؛ مثل المستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية، وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة، مشددا على أنه في حالة عدم تمكن الغرف من إيصال الدعم النقدي لقطاع غزة، فإن الغرفة ستقوم بإعادة المبالغ المستلمة إلى أصحابها.

وطالب الجغبير دول العالم بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وحرب الإبادة التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد الأهل في غزة.

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