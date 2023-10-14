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الفيصلي يوقع مع جهازه الفني الجديد بقيادة هايل

10/14/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- وقع النادي الفيصلي صباح اليوم مع الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول، بحضور رئيس النادي نضال الحديد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في مقر النادي.

وضم الجهاز الفني المدرب أحمد هايل مديرا فنيا، إلى جانب المدرب العام مؤيد أبو كشك، ومدرب حراس المرمى عامر شفيع.

وكان النادي الفيصلي قد أعلن إنهاء ارتباطه مع المدرب التونسي غازي الغرايري بعد النتائج السلبية التي حققها مع الفريق مؤخرا محليا وآسيويا.

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