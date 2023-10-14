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ابنة غوارديولا تجسد تعاطفها مع الفلسطينيين

10/14/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت ابنة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عدة منشورات حول الحرب على غزة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.
وأعادت ماريا غوارديولا نشر رسالة طويلة، على حسابها بإنستغرام، استغربت فيها "الصمت رغم موت أعداد كبيرة من الفلسطينيين".

وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم "إيفا" على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: "هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟"

"ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟"

وأضاف المنشور: "6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي".

وكانت ماريا قد نشرت أيضا: "في عصر المعلومات المتوفرة، الجهل خيار".

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