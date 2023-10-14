ابنة غوارديولا تجسد تعاطفها مع الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت ابنة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عدة منشورات حول الحرب على غزة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.
وأعادت ماريا غوارديولا نشر رسالة طويلة، على حسابها بإنستغرام، استغربت فيها "الصمت رغم موت أعداد كبيرة من الفلسطينيين".
وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم "إيفا" على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: "هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟"
"ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟"
وأضاف المنشور: "6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي".
وكانت ماريا قد نشرت أيضا: "في عصر المعلومات المتوفرة، الجهل خيار".
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