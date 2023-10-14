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نيمار وفينيسيوس وزميلهم في فضيحة مدوية!!!

10/14/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فجرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانيّة، خبراً من العيار الثقيل، في حال تأكّدت صحته عن فضيحة في معسكر المنتخب البرازيلي، قبل مباراة السامبا ضد فنزويلا في تصفيات اميركا الجنوبية والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.
هذا وبحسب ما كتب الصحفي بالدي المختص بالأخبار البرازيلية، فإنّ كل من نيمار وفينيسيوس جونيور و ريتشارليسون قضوا ليلتهم قبل المباراة امام فنزويلا مع عدد من النساء ... حيث سربت محادثات صوتية عبر تطبيق الواتساب تفيد بأنّ الثلاثة المذكورين قضوا ليلةً مثيرة من النساء والخمور.

وفي حال أثبت النادي الملكي ريال مدريد صحّة الخبر، فإنّ الميرينغي لا يتهاون في هكذا مسائل، ويعرّض اللاعبين لعقوباتٍ سلكويّة، فيما نيمار وصفته الصحيفة بإنّه معتادٌ على هكذا أمور، ولكنّ المشكلة هي أنّ زوجته قد وضعت له طفلةً حديثاً.

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