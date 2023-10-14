نيمار وفينيسيوس وزميلهم في فضيحة مدوية!!!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فجرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانيّة، خبراً من العيار الثقيل، في حال تأكّدت صحته عن فضيحة في معسكر المنتخب البرازيلي، قبل مباراة السامبا ضد فنزويلا في تصفيات اميركا الجنوبية والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.
هذا وبحسب ما كتب الصحفي بالدي المختص بالأخبار البرازيلية، فإنّ كل من نيمار وفينيسيوس جونيور و ريتشارليسون قضوا ليلتهم قبل المباراة امام فنزويلا مع عدد من النساء ... حيث سربت محادثات صوتية عبر تطبيق الواتساب تفيد بأنّ الثلاثة المذكورين قضوا ليلةً مثيرة من النساء والخمور.
وفي حال أثبت النادي الملكي ريال مدريد صحّة الخبر، فإنّ الميرينغي لا يتهاون في هكذا مسائل، ويعرّض اللاعبين لعقوباتٍ سلكويّة، فيما نيمار وصفته الصحيفة بإنّه معتادٌ على هكذا أمور، ولكنّ المشكلة هي أنّ زوجته قد وضعت له طفلةً حديثاً.
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