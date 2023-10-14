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السلط يتخطى الحسين ويترقب تعثر الأهلي بدوري كرة اليد

10/14/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




تخطى فريق السلط عقبة مستضيفه فريق الحسين إربد، وتغلب عليه بنتيجة 35-30، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات الجولة المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.
السلط رفع رصيده إلى 19 نقطة، وبات يترقب تعثر منافسه على اللقب فريق الأهلي الذي يخوض يوم غد الأحد مباراة مصيرية تجمعه مع فريق العربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث وهو يتطلع لتحقيق الفوز واسترداد اللقب، كونه يملك 20 نقطة، وخلاف ذلك وفي حال فوز العربي الذي لديه 13 نقطة، فان المباراة المقبلة التي تجمع الأهلي والسلط في ختام الدوري، ستحدد هوية حامل اللقب.

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