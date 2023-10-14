السلط يتخطى الحسين ويترقب تعثر الأهلي بدوري كرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تخطى فريق السلط عقبة مستضيفه فريق الحسين إربد، وتغلب عليه بنتيجة 35-30، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات الجولة المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.
السلط رفع رصيده إلى 19 نقطة، وبات يترقب تعثر منافسه على اللقب فريق الأهلي الذي يخوض يوم غد الأحد مباراة مصيرية تجمعه مع فريق العربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث وهو يتطلع لتحقيق الفوز واسترداد اللقب، كونه يملك 20 نقطة، وخلاف ذلك وفي حال فوز العربي الذي لديه 13 نقطة، فان المباراة المقبلة التي تجمع الأهلي والسلط في ختام الدوري، ستحدد هوية حامل اللقب.
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